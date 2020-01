Kiderült, miért jobb gyalog munkába járni

Sokan azt gondolják, a rendszeres sportra külön időt és pénzt kell szánniuk, holott napi rutinunk apró változtatásával is jóval többet mozoghatunk. Például aki nem lakik túl messze a munkahelyétől, annak érdemes lehet tömegközlekedés vagy autó helyett a kerékpározást vagy a gyaloglást választani a mindennapos munkába járáshoz. Ezekre a mozgáslehetőségekre nem kell nagyobb összegeket áldozni, ráadásul nemcsak közérzetünknek és környezetünknek tehetnek jót ezekkel, hanem szívünk egészségének is.

Az aktív munkába járás csökkentheti a szívroham kockázatát. Fotó: iStock

Szívünk is meghálálja

Miért jobb biciklizni, mint autózni? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!

43 millió ember adatainak vizsgálata után brit tudósok kiemelték, hogy az aktív munkába járás - vagyis gyaloglás és a biciklizés - csökkentheti a szívroham kockázatát. Az adatok szerint ugyanis 1,7 százalékkal csökkent az infarktusok gyakorisága azokon a területeken, ahol népszerűbb volt a gyalog vagy biciklivel történő munkába járás. A kockázat csökkenése a férfiak és a nők körében is megfigyelhető. Az aktív munkába járást egyébként kilencből egy ember választotta a felmérés résztvevői közül. A gyaloglók között a nők, míg a kerékpározóknál a férfiak vannak többségben.

A tanulmány tehát azt jelzi, hogy összefüggés lehet az aktív munkába járás és a szívrohamok számának csökkenése között, így a gyaloglás vagy a kerékpározás lehetőséget teremthet közérzetünk és egészségünk javítására is - emelte ki a tanulmány vezető szerzője, Chris Gale kardiológus professzor.

[TOP-CIKKEK-AJANLO]mun

Mit tegyünk, ha a bicikli nem opció?

Csak az Egyesült Királyságban évente körülbelül 200 ezer ember kerül kórházba szívroham miatt, ezért a brit kormány azt szeretné, ha 2025-re megduplázódna a kerékpárral dolgozni járók száma. Azzal persze a tudósok is egyetértenek, hogy ez nem mindenki számára opció. Vannak ugyanis olyan munkavállalók, akik több tíz kilométerre laknak a munkahelyüktől, másoknak pedig nem állnak rendelkezésére biztonságos kerékpárutak a biciklivel történő bejáráshoz. Ebben az esetben a szakemberek szerint az is sokat jelenthet, ha néhány megállóval előbb szállunk le a tömegközlekedésről, vagy egy távolabbi parkolóban tesszük le az autót, és onnan sétálunk be a munkahelyünkre.