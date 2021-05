Így szokjunk át a reggeli edzésre

nem kell egy hosszú, átdolgozott nap után edzésre másznunk fáradtan, rohanva félbe hagyni a munkát és könnyebben is dolgozzuk végig a napot egy jobb edzés után - arról nem is beszélve, hogy az estéinkre garantáltan szervezhetünk programot. A Greatist weboldal olyanoktól gyűjtött össze tippeket, akik régóta edzenek már reggelente, és tudják, hogyan lehet könnyen átszokni.

Hűljünk le nyugodtan

Állítsunk be két ébresztőórát

Lefekvés előtt csomagoljunk

A reggeli edzés kifejezetten jót tesz szervezetünknek

Kapcsoljuk fel a lámpát

Ne legyen az ébresztőóra a kezünk ügyében

Készítsük elő a ruháinkat - meg a zenelejátszót

Hordjunk pirosat és legyen nálunk mentás rágó

Mossunk arcot hideg vízzel

"A sarokról kölcsönzött biciklivel gördülök el az edzőteremig - télen is. Tíz fok alatt a hideg szélben biciklizni olyan kemény, hogy" - Ryan Wilke, a Throwback Fitness egyik alapítója."Az első riasztásnál tudom, hogy még tudok 15 percet aludni, ettől azért jobb az élet. Aztán meditálok még 10 percig, iszom egy mandulatejes cappuccinot, berakok valami ébresztő zenét, felkapok egy neonszínű edzőcuccot és már indulok is futni " - Holly Rilinger, Nike profi edző."Minden este megnézem, hogy következő reggel milyen edzésnapom lesz és annak megfelelően állítom össze a táska tartalmát. Emelletthétközben fél tizenegykor már ágyban vagyok, hogy a reggeli fél hetes ébresztő ne küldjön a padlóra. Emiatt viszont 10 perc alatt össze tudom magam kapni" - Sandee Shin, CrossFit sportoló."Ha ébresztő után rögtön felkapcsoljuk a lámpát, csak az a gondolat marad meg a fejünkben, hogyKapcsoljunk be valami hangos zenét, igyunk meg egy csésze kávét , így garantáltan nem alszunk vissza!" - Jessi Kneeland, személyi edző."Úgy tettem az ágyam mellé az ébresztőórát, hogy amikor elkezd rezegni,, akkor ugyanis muszáj felkelni és lenyomni, akkor meg már fel is ébredtem" - Brian Gallagher, a Throwback Fitness egyik alapítója.Ráadásul nagyon jó playlistem is van, a zene meg reggelente nagyon jól diktálja, hogy hogyan mozogjak" - Bree Branker, Flywheel NYC edző."A legtöbb edzőholmim piros. Erről a színről ugyanis azt mondják, hogyaz izgalmi állapotot és a keringést is - nálam ez abszolút bejött. Ráadásul jó, ha van ilyenkor mentás cukor, rágó vagy valamilyen rágnivaló, a menta ugyanis fokozza az ébrenlétet, ez meg a reggeli futásoknál kifejezetten jól jöhet" - Jay Cardiello, celeb-edző."Órákig tudnék még feküdni reggel az ágyban, a legnagyobb küzdelem az, hogy kimásszak belőle. Rutinként kigördülök az ágyból, bemegyek a fürdőszobába és, ez ugyanis nagyon jól ébreszt" - Locke Hughes, újságíró-szerkesztő.