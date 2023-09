Ezt teszi veled 2 perc séta evés után

A mediterrán étrendhez az evés utáni séta is hozzátartozik, ez is az egyik oka annak, hogy csökkentheti a cukorbetegség, a magas koleszterinszint, a szívbetegségek, a stroke és egyes rákos megbetegedések kockázatát. Emellett erősíti a csontokat, javítja az agy egészségét, megelőzheti a demenciát és a depressziót, ráadásul segít az egészséges fogyásban is. Most pedig az evés után séta újabb pozitív hatását is igazolták: mindössze 2 perc séta is csökkentheti az evés utáni vércukorszintet – számol be egy friss kutatás eredményeiről a CNN.

Ha csak 2 perced van ebéd után, töltsd sétával! Fotó: Getty Images

Állj fel!

Az eredmények alapján a napközbeni és étkezések utáni néhány perces állás közel 10, az időszakos, könnyű intenzitású gyaloglás azonban akár 17 százalékos vércukorszint-csökkenést eredményezhet a hosszan tartó üléshez képest – mondta el a CNN-nek Aidan Buffey, az írországi Limericki Egyetem testnevelési és sporttudományi tanszékének doktorandusza. A tanulmány társszerzője tehát azt javasolja: aki ülőmunkát végez, már csak emiatt is néha szakítsa meg azt egy kis mozgással.

A hét tanulmány elemzésével végzett kutatás során összehasonlították az ülés, az állás és a séta hatását a szervezet inzulin- és vércukorszintjére. A vizsgálatok résztvevőit arra kérték, hogy egy teljes nap folyamán 20-30 percenként 2-5 percig álljanak vagy sétáljanak. Az eredmények alapján elmondható: akik evés után rövid sétát tettek, azok vércukorszintje fokozatosabban emelkedett és csökkent, és az inzulinszintjük is stabilabb volt. Ennek oka, hogy az izmoknak glükózra van szükségük a működéshez, ezért a mozgás segít kiüríteni a cukrokat a véráramból. Ez azért is fontos, mert a vércukorszint nagy kilengései növelhetik a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát.