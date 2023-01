Ezt kell tenniük a városlakóknak egészségük megőrzéséért

A változóan felhős időben hó, havas eső, eső egyaránt előfordulhat. Erős lesz a délnyugatira forduló szél, 0, 5 fokos maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Hétfőn kettősfronti hatás érvényesül. Az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén léphet fel, az arra hajlamosak vérnyomás-ingadozást is tapasztalhatnak. Az ízületi panaszok sem mérséklődnek számottevően, különösen reggel kell erős fájdalmakra készülni. Többen álmosak, fáradékonyak is lehetnek, csökken a koncentráló- és a teljesítőképesség. Nagy a megfázásveszély, és a körülmények ismét kedveznek a kórokozók terjedésének is. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: