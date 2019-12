Az otthoni edzés legnagyobb előnyei

Képzeljünk el egy kétgyermekes édesanyát, aki a szülések után felszedett néhány kilót, szeretne tőle megszabadulni, de miután végzett a mindennapi munkájával, rohan a gyerekekért az iskolába, óvodába, utána haza, ahol kezdődik a házi feladattal, vacsorával, fürdéssel, fekvéssel, altatással tarkított esti műszak. Persze ne feledkezzünk el a családdal töltendő minőségi időről sem, ami még olyan fél-egy órát elvisz a napból. Mikor fér bele ebbe a rendszerbe az edzés? Ami, beláthatjuk, és belátja ő és az egész családja is, rendkívül fontos. Hiszen nemcsak karban tartja a testet és a lelket, hanem a segítségével könnyen visszanyerheti, és megőrizheti az alakját is. A kétgyermekes anya helyzete csak egy példa a sok közül arra, mennyien küzdünk állandó időhiánnyal az életünkben. Sokunknak hiába lenne igénye a rendszeres mozgásra, egyszerűen nem tudjuk beiktatni a mindennapjainkba. Erre találták fel az otthoni edzést. Mert egy kis sportra még a rohanó életvitel mellett is szükségünk van.

Ha otthon edzünk, nem kell alkalmazkodnunk másokhoz. Fotó: iStock

Első lépés: az elhatározás

Az az előny, hogy bármikor nekiállhatunk otthon edzeni, bizony hátrány is lehet. A nagy szabadság miatt sokszor elhalaszthatjuk a mozgást, végül pedig annyira ritkán fogunk bele, hogy az már egyáltalán nem nevezhető hatékonynak. Amikor eldöntjük, hogy a jövőben otthon fogunk edzeni, érdemes beépíteni egy figyelő- vagy jelzőrendszert is az életünkbe. Írhatjuk egy papír alapú naptárban, vagy egy applikációban is nyomon követhetjük, mennyi gyakorlatot végeztünk el, hogy lássuk, valóban rendszeresen edzünk-e.

Jaj, hogy nézek ki!

A legjobb otthoni kalóriaégető gyakorlatok futás helyett - részletek itt.

Sokan azért nem járnak szívesen konditerembe, mert zavarja őket, hogy mások előtt le kell vetkőzniük, azaz idegenek fogják látni a zsírpárnáikat és a vastag combjukat. Ráadásul az is eléggé feltűnő lesz, hogy bizony az izomzatuk is gyenge és kidolgozatlan. Ilyenkor sokat segíthet, ha otthon kezdünk el dolgozni a testünkön. Ugyanis egyáltalán nem jelent problémát a szégyenlősség, tudjuk, hogy nem bámulja meg senki a tökéletesnek távolról sem nevezhető alakunkat. Ráadásul bármit felvehetünk az edzéshez, azaz egy szakadt póló is elég, nem kell megvennünk a legújabb trendek szerinti dresszeket, amiből nem mellesleg több szettre is szükségünk lehet, ha edzőterembe járunk. Hiszen ki veszi fel ugyanazt a ruhát kétszer, esetleg háromszor is?

Éljen a kényelem!

Nemcsak a kocsival furikázást, vagy a villamoson, buszon történő ácsorgást ússzuk meg, ha otthon edzünk, hanem azt is, hogy össze kelljen pakolni, majd egy öltözőszekrénybe is betuszkolni egy zsáknyi cuccot. Ráadásul nem kell várni a zuhanyzóra, a szekrényekre, nem kell igazodni idegenekhez, hanem a saját fürdőszobánkban mosakodhatunk és szépítkezhetünk, ha már elvégeztük a gyakorlatokat.

Tisztaság, fél egészség!

Sokakat az is zavar, hogy az edzőtermi súlyzókat, szőnyegeket előtte már koszos, izzadt kézzel összefogdosták. Ha otthon edzünk, és a saját eszközeinket használjunk, ezt a problémát is kiküszöbölhetjük.

Kíméljük a pénztárcánkat

Magától értetődik, hogy az edzőtermi bérlet árát megspóroljuk. Ezen kívül az utazás is költségekkel jár, ezért ha otthon maradunk, erre sem kell költeni. Érdemes átgondolni, hogy milyen eszközökre lesz szükségünk, hiszen az mindenképpen valamiféle beruházást igényel, de létezik számtalan olyan edzésmódszer, amelyekhez semmit nem kell használni, mégis rendkívül hatékony.

Nem kell senkihez alkalmazkodni

Lehet, hogy már az is sokat jelent, ha nem a rádiót, vagy a többiek ízlésének megfelelő zenét kell hallgatni edzés közben, hanem azt, amit mi szeretünk. Ráadásul fülhallgató nélkül olyan hangerőn, ami nekünk jólesik. Arra sem kell figyelni, hogy egy-egy mozdulatnál felnyögünk, vagy éppen csak valamilyen grimaszt vágunk-e, hiszen nem látja senki, mit művelünk. Azzal sem kell foglalkozni, feltűnt-e bárkinek, hogy éppen patakokban folyik rólunk a víz. És még az sem fordulhat elő, hogy valamelyik gépre várni kell: a gyakorlatokat olyan tempóban és ritmusban végezhetjük, ahogy az nekünk jólesik.