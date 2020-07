A fejenállás ezért egészséges

A fejjel lefelé lógás vagy a fejenállás nem természetes pozíció a testünk számára, viszont kivételes alkalmat kínál arra, hogy a gravitációt az előnyünkre fordítsuk. Mutatjuk, milyen előnyei vannak a gyakorlatnak.

Jót tesz a gerincnek

Fontos megjegyezni, hogy ilyen pózban túl sok időt eltölteni nem egészséges, tehát semmiképp se lógjunk fejjel lefelé huzamosabb időn át. A kulcs ebben az esetben is a mértékletesség.

Fejenállás közben a gerincünkre gyakorolt nyomás csökken, a gerincoszlop tehermentesül és megnyúlik, a gerincfolyadék keringése pedig megélénkül. Ez fokozza a rugalmasságot is. Ezek mellett a gyakorlat segít lelassítani a gondolatainkat, hiszen az egyensúly megtartása, illetve a szokatlan póz extra koncentrációt igényel. Tulajdonképpen afféle meditációnak is felfogható, éppen ezért remekül enyhíti a stresszt és a szorongást. Ez részben annak is köszönhető, hogy ilyenkor az agyunk megtelik oxigéndús vérrel.

A fejenállás jót tesz az agynak, a keringésnek, a tartásnak és az immunrendszernek is. Fotó: 123rf

Ez a pozíció sokat segíthet a hátfájósoknak a kellemetlenségeik enyhítésében - már csak úgy is, ha egyszerűen hanyatt fekve lelógatják a fejüket az ágy széléről. A gyakorlat továbbá remekül fokozza az agy vérellátását is. Fejenállás vagy kézenállás esetén a nyirokkeringés is felélénkül, ami nagyon jó hatással van az immunrendszerre.

Fontos a helyes technika

Mielőtt belekezdenénk a rendszeres fejen- vagy kézenállásba, mindenképpen ajánlott egyeztetni az orvosunkkal. Ha pedig gyakran küzdünk hátfájással, akkor a fizikoterapeutánk véleményét is kérjük ki.

Aki még sosem állt fejen, illetve kézen, az egyedül semmiképpen se álljon neki! Ilyen esetben érdemes szakember segítségét kérni a helyes technika elsajátításához. Így elkerülhetőek az esetleges sérülések. Egy kis gyakorlás után viszont bátran végezhetjük gyakrabban ezt a gyakorlatot, hiszen nagyon jót tesz az agynak, a keringésnek, a tartásnak és az immunrendszernek is.

Forrás: care2.com