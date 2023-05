90 évesen kezd ejtőernyőzni ez a rákbeteg asszony

Shirley Robinson a Leicestershire megyei Long Clawsonban él. Tavaly krónikus limfoid leukémiát mutattak ki nála az orvosi vizsgálatok. Robinson asszony azonban nem szeretné tétlenül eltölteni élete hátralevő részét. Mi több, jótékonysági akciót indított, amellyel a hajléktalanoknak segítő Crisis szervezetet igyekszik támogatni. Mint azt a BBC írja, az idős nő nem kisebb vállalást tett, minthogy 90. születésnapja alkalmából ejtőernyővel kiugrik egy repülőgépből. Mindeddig több mint háromezer brit fontot (közel 1,3 millió forintot) gyűjtött össze a kezdeményezéséhez csatlakozó támogatóktól. „Ez biztosan olyasmi, aminek kapcsán emlékezni fognak rám az unokáim” – árulta el Robinson.

Az asszony fia, Matthew Moore elmondta, amikor a család azon ötletelt, hogy miként ünnepelhetnék meg a nagymama 90. születésnapját, az unokák elkezdtek olyan felvetésekkel viccelődni, hogy elvihetnék paintballozni, bungee jumpingolni, vagy akár ejtőernyőzni. Mindenkit meglepett, amikor az ünnepelt az utóbbi opció mellett döntött, elvégre mindaddig a legextrémebb élménye az volt az életében, hogy 70. születésnapján felszállt egy hőlégballonra. „Anya nagyon izgatott, de egészen biztosan van benne egy kis félsz is. Leginkább annak örül, hogy mindhárom dédunokája jelen lesz az eseményen” – fogalmazott Moore. „Ő egy igazán kivételes hölgy” – tette hozzá.

Az ejtőernyős ugrásnak a nottinghamshire-i Langar repülőtér ad otthont május 13-án, szombaton. Választásáról Robinson asszony még annyit osztott meg, hogy úgy gondolta, az ejtőernyős ugrás kevésbé durva, mint a bungee jumping, ezért döntött mellette. „A lakhatási költségek emelkedésével a hajléktalanság is egyre nagyobb és nagyobb problémává növekszik. Ha csak egy keveset is tehetek azért, hogy ráirányítsam erre a figyelmet, akkor szívesen teszem. Remélhetőleg ez a számomra ijesztő élmény is hozzájárul majd egy kicsit ahhoz, hogy javuljon a helyzet” – hangsúlyozta jótékonysági céljai kapcsán.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!