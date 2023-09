Reggel vagy este érdemes zuhanyozni?

Vannak, akik csak úgy tudják elindítani a reggelüket, ha zuhanyoznak egyet, másoknak pedig csak akkor tudnak jól aludni, ha tisztán fekszenek az ágyba. A brit Glamour több orvost is megkérdezett azzal a kapcsolatban, hogy melyik szokás az egészségesebb.

Dr. Aragona Giuseppe háziorvos szerint jobbat tesz az esti zuhany, mivel az megnyugtat, segít megszabadulni a feszültségtől. Azzal, hogy lemosunk magunkról mindent, ami napközben ránk ragadt, tisztábbnak és nyugodtabbnak érezzük magunkat. A forró víz és gőz pedig elálmosít.

"Az éjszakai zuhanyzás mellett leginkább az szól, hogy napközben a test és a haj összegyűjtheti a levegőben lévő allergéneket és irritáló anyagokat, illetve más szennyeződéseket. Ha tehát zuhanyzás nélkül fekszünk le, ezek átkerülnek az ágyra és a lepedőre. Ez nemcsak piszkos ágyneművel jár, hanem az éjszakai allergiához is hozzájárulhat. Viszkető, irritált és száraz bőrt, illetve arcbőrproblémákat, például pattanásokat is okozhat" - mondta a Glamournak.

Nem mindegy, mikor zuhanyzunk. Fotó: Getty Images

Dr. Sasha Core bőrgyógyász is ezen a véleményen van. "Az esti zuhanyozás eltávolítja az összes szennyeződést, amely a nap folyamán felhalmozódott a bőrön - az olaj, a kosz és az izzadság a fő bűnösök ebben. A szennyeződések lemosásával viszont friss és tiszta bőrrel térhetünk nyugovóra. És mivel a bőr alvás közben regenerálódik, az új bőrsejtek egészségesek lesznek, nem pedig eltömődöttek. Az eltömődött bőr olyan bosszantó állapotokat okozhat, mint a mitesszerek és pattanások" - magyarázza.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy még ha mindig este zuhanyzunk is, hetente egyszer cseréljünk ágyneműt. Azt is megjegyezte, hogy kétségkívül van előnye a reggeli zuhanyozásnak is, mert stimulálja a szervezetet: főleg a vérkeringést, illetve általánosságban a testet és az elmét.