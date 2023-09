Öt tünet, amely nőgyógyászati daganatot is jelezhet

A rosszindulatú nőgyógyászati daganatok főleg menopauza után gyakoriak, ám a fiatalabbakat is egyre többször érintik. Éppen ezért dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozó nőgyógyásza arról beszélt, melyek azok a tünetek, melyeken nem szabad átsiklani, mert akár nagyobb bajt is jelezhetnek.

A nőgyógyászati daganatot jelző panaszok nem mindenkinél egyformák, ráadásul minden nőgyógyászati ráknak lehetnek jellegzetes tünetei. Általánosságban azonban elmondható, hogy ha szokatlan hüvelyi vérzésed van - főleg menopauza után -, mindenképpen fordulj orvoshoz, ugyanis ez akár komoly problémára is felhívhatja a figyelmet. A szakemberek azt is javasolják, hogy ha bármilyen tüneted (például fájdalom, vérzés, puffadás) 2-4 hétnél tovább tart, akkor is érdemes orvoshoz fordulni, mert bár a panaszokat sokszor más is okozhatja, de ez az egyetlen módja annak, hogy megtudd, mi is áll a tüneteid mögött. Legjobb, ha évente szűrésen is megjelensz, még tünetmentesen is! Ez azért fontos, mert a korai felismerés és az időben megkezdett kezelés a kulcsa a gyógyulásnak, a rák visszaszorításának.

Mely tünetek jelezhetnek nőgyógyászati daganatot?

Fájdalom

A kismedencében vagy derékben érzett fájdalom a méhtest- és a petefészekrák tünete is lehet, de az is előfordulhat, hogy egy másfajta rák áttétet képzett, és az okozza a kellemetlen érzést. Érdemes tudni, hogy ha szűkület jött létre egy bélszakaszon, vagy ha fokozott a gázképződés, az puffadáshoz vezet, ami feszítő fájdalmat okozhat (maga a puffadás is több nőgyógyászati daganatot is jelezhet). Éppen ezért, ha több mint négy hétig ugyanazon a helyen fájdalmat érzel, mellette puffadsz, jelentkezz be orvosodhoz!

Rendellenes hüvelyi vérzés

Rendellenes hüvelyi vérzést igen sok probléma okozhat - főleg a fogamzókorú nők esetén-, azonban érdemes tudni, hogy a méhnyálkahártyarákkal diagnosztizált nők több mint 90 százaléka tapasztal rendszertelen vérzést, így jobb óvatosnak lenni. Ráadásul a panaszt okozhatja méhnyak- vagy hüvelyrák is. A vérzés sokszor szexuális együttlétek alkalmával is fellép. A nők ilyenkor szokatlan intim folyást is tapasztalhatnak, mely bár fertőzés jele is lehet, ám a mellrák kivételével az összes nőgyógyászati rák lehetséges tünete is egyben.

Akár nagyobb bajt is jelezhetnek a kellemetlen tünetek. Fotó: Getty Images

Gyors teltségérzet

A gyors teltségérzet legtöbbször az étrend megváltoztatásának eredménye (például magasabb rostbevitel miatt). Ha viszont a táplálkozási szokásaid nem változtak, ennek ellenére úgy veszed észre, hogy hamarabb jól laksz, mint máskor, akkor az akár petefészekrák tünete is lehet. Főleg akkor, ha puffadás, hányinger, étvágytalanság, has- és hátfájás is társul hozzá. Bár e tüneteket gasztroenterológiai probléma is okozhatja, ám érdemes nőgyógyásszal is konzultálni hasonló esetben.

Fogyás

Amennyiben valaki nem változtatott az étrendjén, illetve nem végez több testmozgást, a fogyás általában valamilyen problémát jelez. Ez lehet hormonális (például pajzsmirigy-túlműködés), belgyógyászati zavar is, de bármilyen rosszindulatú daganatra is felhívhatja a figyelmet - így nőgyógyászatira is. Ennek oka a daganat miatt fellépő gyors teltségérzet, étvágytalanság, ráadásul a rákos sejtek igen sok energiát használnak fel, és olyan anyagokat termelhetnek, amelyek befolyásolják a szervezet anyagcseréjét.

Vizelési, székelési zavarok

Sok nőgyógyászati rák jele, hogy megváltoznak a fürdőszobai szokások, vizelési-székelési zavarok lépnek fel. Igen gyakori, amikor a beteg azt tapasztalja, hogy sűrűbben kell vizelnie és mintha folyamatos nyomás alatt lenne a húgyhólyagja. Ezt akár valamilyen daganat is okozhatja, ami, ha a vastagbelet nyomja, akkor az székrekedést okozhat - mondja dr. Hernádi Balázs.

Nem elég a méhnyak szűrése

Amennyiben valakinél felmerül a rosszindulatú nőgyógyászati daganat gyanúja, úgy nem elég csupán az évenkénti méhnyakszűrésen részt vennie, hiszen az a többi rákot nem mutatja ki. Javasolt ilyenkor a tumormarkerek meghatározása, ami egy laborvizsgálattal elvégezhető. Emellett fontos a fizikális, valamint különböző képalkotó vizsgálatok elvégzése is (hasi/hüvelyi ultrahang, CT, MRI). Amennyiben kiderül, hogy rosszindulatú daganat okozza a panaszokat, úgy a kezelés minden esetben személyre szabott, hiszen ez függ a rák típusától, stádiumától, valamint a beteg egészségi állapotától. Ezek alapján szükséges lehet kemo- vagy sugárterápia, célzott gyógyszeres kezelés, hormonterápia, immunterápia, loop konizáció, illetve a méh és petefészek radikális eltávolítása (akár együttesen).