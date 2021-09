Miért szánjuk rá magunkat olyan nehezen, hogy nőgyógyászhoz menjünk?

A nőgyógyászati vizsgálat - vagy akár a személyes konzultáció - a legtöbb nő számára "szükséges rossz". Amit a legszívesebben elkerülnénk, amit csak akkor ejtünk meg, ha már nagyon muszáj, mert esedékes az addig halogatott rákszűrés, afogamzásgátlótabletta felíratása, vagy éppen kellemetlen panaszokkal járó akut problémánk van. Természetesen nem mindenki tartozik ebbe a "körbe": vannak, akik rossz érzés nélkül lépnek be a nőgyász rendelőjébe és egyáltalán nem szoronganak vagy idegeskednek a vizsgálat miatt. De összességében ők lehetnek kisebbségben.

Miért tartunk jobban ettől, mint más vizsgálatoktól?

A nőgyógyászati látogatástól való ódzkodásnak leggyakrabban természetes oka van: intim testtájunkról van szó, amiről még beszélni is kínos egy idegennek - akkor is, ha történetesen az orvosunk -, a vizsgálat fizikai részéről már nem is beszélve. Kellemetlennek és kínosnak érezhetjük, hogyha problémánkról őszintén kell beszélnünk: például makacs folyással küszködünk, vagy rendszertelen a menstruációnk, esetleg elkaptunk valamilyen szexuális úton terjedő betegséget, aminek nőgyógyászati szövődményei lettek. Sokakból a fogamzásgátlási módszerek megvitatása is feszélyezettséget vált ki, mert ilyenkor legbensőbb, kizárólag rájuk és partnerünkre tartozó intim dolgaikról kell beszámolnunk egy kívülállónak.

Noha a nőgyógyászati rutinvizsgálat és a rákszűréssel járó kenetvétel a legtöbb nőnek inkább csak kellemetlenséggel, semmint fájdalommal jár, már pusztán a gondolat, hogy az orvos intim testrészeinket vizsgálja, fokozhatja idegességünket. Szégyenkezve ülhetünk fel a vizsgálóasztalra, azon gondolkodva, hogy vajon alaposan megtisztálkodtunk-e, rendben van-e az intim tájékunk, kellően takar-e felsőruházatunk, ami a vizsgálat idején rajtunk maradt. A feszengést táplálhatja, ha azon kattog az agyunk, hogy vajon mit gondol majd rólunk az orvos, ha esetleg szőrös a lábunk vagy van rajtunk pár plusz kiló, amit nem lehet elkendőzni. Ilyenkor sokat segíthet, ha tudatosítjuk magunkban: mindez természetes velejárója annak, ha valaki nő. És ha kizárólag szakemberként tekintünk az orvosra, akinek az a dolga, hogy minket megvizsgáljon, és aki évek, ha nem évtizedek óta ezzel foglalkozik, mindennap tucatnyi hasonló vizsgálatot végezve. Vagyis az a dolga, hogy nekünk segítsen. Nőgyógyászhoz menni tehát nem "ciki", nem felesleges, ellenkezőleg: hozzátartozik a felelősségteljes élethez.

Hogyan lehet leküzdeni a félelmet?

Válasszunk olyan nőgyógyászt, akiben megbízunk, hosszú távon ugyanis csak ez biztosíthatja, hogy őszintén, félelmek nélkül legyünk képesek felkeresni. Aki jobban érzi magát a tudattól, hogy egy nő vizsgálja meg, bátran keressen női nőgyógyászt. A vizsgálattól való idegesség leküzdésére jó megoldás lehet, ha megkérjük édesanyánkat vagy a legjobb barátnőnket, hogy kísérjen el minket. Ha olyasvalakivel megyünk, akit ismerünk, és aki minket is ismer, támogat, könnyebben legyőzhetjük félelmeinket. Az is segíthet, ha pszichésen rákészülünk a vizsgálatra, és eleve úgy választunk időpontot, hogy legyen időnk előtte megmosakodni, átgondolni, hogy mit szeretnénk kérdezni az orvostól és ő mire kérdezhet rá (például az utolsó menstruációnk időpontjára), emellett kényelmesen oda is érjünk. Ha mindennek ellenére idegességünk akkor sem múlik, ha a rendelőbe lépünk, megosztjuk aggodalmunkat az orvosunkkal, támogatását kérve. Egy jó szakember ezt egyébként is megteszi, ha látja, hogy a betege ideges.

Sokan nyugodtabban fordulnak egy női nőgyógyászhoz. Fotó: Getty Images

Nem mindig egyszerű megtalálni a nekünk megfelelő - szakmailag felkészült, empatikus és tapasztalt - nőgyógyászt, de érdemes időt és energiát szánni rá. Ha ugyanis sikerül, egy hosszú ideig tartó bizalmi viszony alakulhat ki, ami az évek múlásával egyre erősödhet. A szerencsésen kiválasztott nőgyógyász végigkísérhet bennünket fiatal felnőttkorunkon, aktív szerepe lehet a terhesgondozásunkban, és ha szülész-nőgyógyászhoz járunk, gyermekünk világrajöttét is segítheti.

Nem érdemes ellógni a vizsgálatokat

A rendszeres nőgyógyászati kontroll - a nemi élet megkezdésétől kezdve - a többi között azért fontos, mert ezzel időben kiszűrhetők azok a kóros elváltozások, amelyek később esetleg visszafordíthatatlanná válnak. A Nemzeti Rákregiszter 2017-es adatai szerint - ami az adott évi rákos megbetegedések számait összegzi - 9238 új emlődaganatos esetet diagnosztizáltak ebben az évben, 1057 nőnél fedezték fel a méhnyak rosszindulatú daganatát, 1734 esetben a méhtestet, 1545 esetben pedig a petefészkeket érintő rákos elváltozást. A rutin szűrővizsgálat során levett kenetből látható a rákos elváltozást megelőző sejtállapot: például a szexuális úton terjedő HPV (humán papillómavírus) egyes változatai által okozott méhnyakrák, vagy a kevésbé gyakori, elsősorban 50 év feletti nőket veszélyeztető hüvelyrák.

Nőgyógyászati vizsgálattal azokra a panaszokra is fény derülhet, amelyek eleinte csak átmeneti kellemetlenségeket okoznak - mint a hüvely élesztőgombás fertőzése, amivel a nők háromnegyede megküzd élete során -, kezeletlenül hagyva viszont visszatérő panaszokhoz, vagy akár súlyos szövődményekhez vezethetnek. A hüvelyi fertőzéseket kísérő gyulladás könnyen átterjedhet a belső nemi szervekre: a méhre, a petevezetékre vagy a petefészekre is. Hogy megelőzhessük a komolyabb nőgyógyászati betegségeket, fontos, hogyha gyanús tünetet észlelünk, azonnal forduljunk szakemberhez.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.