STD-fertőzés a párkapcsolatban. Egyenlő a megcsalással?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint évente körülbelül 357 millió új, STI-vel kapcsolatos esetet regisztrálnak világszerte, és több mint 30 különböző típusú baktérium, vírus és parazita terjedhet szexuális érintkezés útján. "A monogámia nagyon hasznos védekezési módszer, ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a nemi úton terjedő fertőzések hónapokig vagy akár évekig is lappanghatnak, mielőtt felismernék őket" - magyarázta a Bustle-nek dr. Tami Prince szülész-nőgyógyász, aki fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy számos STI tünetmentes vagy csak nagyon enyhe panaszokat produkál, így nem meglepő, hogy sokan nem fordulnak orvoshoz. Mindennek azonban az a következménye, hogy az érintett megfertőzi a partnerét.

A lap megszólaltatta dr. Nita Landry szülész-nőgyógyászt is, aki szerint "általános szabály, hogy nem szabad lefeküdni valakivel, akin genitális sebek, kiütések láthatóak, esetleg rendellenes folyást tapasztal, még akkor sem, ha a partnerünkről van szó". A szakember ugyanakkor, visszautalva dr. Prince megjegyzésére, hozzátette: "Ezzel együtt több nemi úton terjedő fertőzésről is köztudott, hogy nem okoz olyan tüneteket, amelyek arra sarkallnák az érintettet, hogy vizsgáltassa ki magát."

STD,STI, intim fertőzés: mi a különbség? h i r d e t é s Mint azt dr. Tisza Tímea bőr- és nemigyógyász szakorvos elmondta, régebben az STD (sexually transmitted disease, magyarul: szexuális úton terjedő betegség) gyűjtőnevet használták a nemi betegségekre, néhány éve azonban már inkább az STI (sexually transmitted infection, szexuális úton terjedő fertőzés) szót alkalmazzák. "Ennek az az oka, hogy az érintett kórképek között bőven akadnak olyanok, amelyek hosszabb-rövidebb ideig teljesen tünetmentesek lehetnek. Hiába kapja el valaki a fertőzést, előfordulhat, hogy csak évek múlva jelentkeznek nála panaszok, eközben viszont minden további nélkül átadhatja a fertőzést a szexuális partnereinek" - nyilatkozta korábban a HáziPatikának a szakember.

De nem csak a lappangás miatt van esély arra, hogy még egy monogám párkapcsolatban is megfertőződjünk. Noha a szexuális úton terjedő fertőzések jellemzően a fertőzött partnerrel való védekezés nélküli (hüvelyi, anális vagy orális) szex során terjednek, bizonyos esetekben nincs szükség szexuális érintkezésre ahhoz, hogy megtörténjen a baj. Egyes kórokozók vérrel vagy vérkészítmény útján, esetleg fertőzött étel, ital, közös tűhasználat (intravénás droghasználat esetén), vagy közös használati tárgyak (például törölköző) közvetítésével is bejuthatnak a szervezetbe. A fertőzött anya szintén megfertőzheti a gyermekét terhesség vagy szülés során.

A két leggyakoribb hüvelyi fertőzés, a bakteriális vaginózis és a hüvelygomba nem szexuális úton terjed, azaz nem egy fertőzött partnertől kapja el a nő. Az egészséges hüvelyi környezet borul fel ilyenkor, például megváltozik a pH (menstruációs vér vagy ondó jelenléte miatt), a páratartalom (rosszul szellőző fehérnemű miatt), de egy légúti fertőzésre szedett antibiotikum mellékhatásaként a hüvelyben is elpusztulhatnak a jótékony tejsavbaktériumok. Ez mind kedvezhet az egyébként a hüvelyflórában kis számban normálisan is jelen lévő kórokozók elszaporodásának.

Hüvelygomba esetén leggyakrabban a Candida albicans nevű gomba szaporodik el, erős szeméremtájéki viszketés és fehér, túrós állagú hüvelyfolyás jelentkezik. Bakteriális vaginózisban pedig a Gardnerella vaginalis nevű baktérium száma nő meg, a hüvelyváladék pedig híg, szürkés-fehéres, kellemetlen halszagú lesz.

Mivel fertőződhetünk meg?

Számos STI veszélyeztethet minket, és bár listánk korántsem lesz teljes, felsorolunk közülük néhány jelentősebbet. A hepatitis (májgyulladás) például egyike azon STI-knek, amelyek a tünetmentesség vagy az enyhe panaszok miatt akár hosszú ideig is észrevétlenek maradhatnak. Ráadásul nem csak akkor kaphatjuk el, ha fertőzött személlyel közösülünk - megfertőződhetünk, ha fertőzött ételt, italt fogyasztottunk, vagy, ha közvetlenül érintkezünk a fertőzött személy vérével vagy testnedveivel. A hepatitiszre egyébként általában a hasi fájdalom, a sötét vizelet és a sárgás árnyalatú bőr, szemfehérje figyelmeztethet.

Akkor is megfertőződhetünk, ha hűségesek voltunk a párunkhoz. Fotó: Getty Images

Ugyancsak érdemes megemlíteni a HIV-fertőzést (HIV - human immunodeficiency virus), amely leggyakrabban védekezés nélküli szex útján terjed. Korai stádiumban lázzal, hidegrázással, kiütésekkel, éjszakai izzadással és duzzadt nyirokcsomókkal jár, de szakemberek szerint a kezdeti, influenzaszerű tüneteket követően a vírus gyakran hosszú ideg "szunnyad", inaktív marad. Ha tehát valaki a korábbi párkapcsolatai valamelyikében nem védekezett aktus közben, a tudta nélkül is megfertőződhetett HIV-vel, majd később tovább is adhatta azt. Mivel a HIV-fertőzésbőlAIDS(acquired immunodeficiency syndrome, magyarul: szerzett immunhiányos tünetegyüttes) betegség is kialakulhat, a fertőzés minél hamarabbi felismerése, kezelése különösen fontos.

A chlamydia általában védekezés nélküli hüvelyi, anális vagy orális szex útján terjed, vagyis ennél a fertőzésnél is igaz, hogy egy korábbi viszony során elkövetett hiba a jelenlegi partnert is veszélyeztetheti. "Csendes" fertőzésként is hivatkoznak rá, hiszen a legtöbb érintettnek nincsenek tünetei. Ha mégis jelentkeznek szimptómák - például vizelés vagy szex közbeni fájdalom, kétmenstruációközötti vérzés -, jórészt afertőzésután hetekkel vagy hónapokkal érzékelhetőek. A chlamydia olyan súlyos szövődményekkel is járhat, mint ameddőségvagy a krónikus kismedencei fájdalom.

A trichomoniasisban szenvedők 70 százalékának szintén nincsenek tünetei, nem véletlen, hogy sokaknak fogalmuk sincs róla, hogy megfertőződtek. Akinél jelentkeznek panaszok, jellemzően hüvelytáji viszketést, irritációt, a megszokottól eltérő állagú, szagú hüvelyi folyást tapasztalnak, de előfordulhat, hogy a fájdalmas szex figyelmeztet a bajra. A trichomoniasis sem kizárólag szexuális érintkezés útján terjed, bizonyos esetekben közös használati tárgyak közvetítésével is elkaphatjuk, például ha a fertőzött személy törölközőjét használjuk.

Egy monogám párkapcsolatban szifilisszel (vérbaj) is megfertőződhetünk. A szimptómák jellemzően csak 10 nap-6 hét lappangási idő után érzékelhetőek, vagyis ez alatt az idő alatt a fertőzött személy abban a hitben bújhat ágyba bárkivel, hogy minden rendben van vele. A fertőzés oka egyébként csaknem mindig az óvszer nélküli nemi aktus egy fertőzött személlyel, de fontos tudni, hogy a fertőzés ép nyálkahártyán keresztül nem fertőz - csak sérült bőrön vagy nyálkahártyán keresztül képes behatolni a szervezetbe.

Így védekezhetünk

Mivel a szexuális úton terjedő fertőzések mind a saját, mind a partnerünk egészségét veszélyeztetik, fontos, hogy odafigyeljünk néhány dologra. Az első és legfontosabb, hogy ha STI-gyanús tüneteket észlelünk magunkon, azonnal forduljunk orvoshoz, bármennyire is kínosnak érezzük a panaszainkat. Ha csak afélelemvagy a szégyen tart minket vissza attól, hogy bejelentkezzünk egy szakemberhez, gondoljunk arra, hogy minél tovább várunk, annál súlyosabb lesz az állapotunk. Szintén lényeges, hogy rendszeres időközönként vegyünk részt szűrésen, lehetőleg a párunkkal együtt. Végül, de nem utolsósorban ne váltogassuk a szexpartnereinket, szexuális aktus során pedig mindig használjunk gumióvszert.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.