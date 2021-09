Kérdések, amiket feltehet a nőgyógyászunk

Furcsa panaszok, rákszűrés, fogamzásgátló felíratása, várandósság - ezek a leggyakoribb okok, amik miatt nőgyógyászhoz fordulunk. A szakorvos természetesen elvégzi majd a szükséges vizsgálatokat, de biztosan feltesz majd néhány kérdést is. Fontos már jó előre tudatosítani magunkban, hogy bármit is kérdez, azt nem azért teszi, hogy minket kellemetlen helyzetbe hozzon, hanem azért, hogy minél pontosabban feltérképezhesse állapotunkat. Mutatjuk, mire számíthatunk.

Menstruációval kapcsolatos kérdések

Amennyiben először találkozunk az adott nőgyógyásszal, szinte biztos, hogy ki fog kérdezni minket a ciklusunkkal kapcsolatban. Szóba kerülhet például, hogy hány éves korunktól van havi vérzésünk és az mennyire rendszeres. A szakembert érdekelheti még, hogy milyen hosszú egy ciklusunk, vagyis a kétmenstruációelső napja között eltelt idő - ez áltagosan 28 nap, de a 21 és a 35 is normális, amennyiben esetünkben ez a megszokott. Gyakori rendszertelenség esetén azonban az orvos gyanút foghat, hogy esetleg ciszta vagy egyéb probléma áll a háttérben, ezért elrendelheti a szükséges vizsgálatokat.

Elképzelhető továbbá, hogy a vérzésünk jellege és erőssége, illetve a kísérő tünetek és az azokra alkalmazott gyógyszerek után is érdeklődik az orvos. A menstruációt érintő legfontosabb kérdés azonban talán az, hogy mettől meddig tartott a legutóbbi vérzés. Ez azért fontos, mert ha a ciklusunk hossza szerint aktuális vérzésünk késik, akkor elképzelhető, hogy várandósok vagyunk. Ilyenkor a nőgyógyász rákérdezhet arra is, hogy végeztünk-e terhességi tesztet, és ha igen, milyen eredménye volt.

Sokan a kínos kérdésektől tartva nem szívesen keresik fel a nőgyógyászt. Fotó: Getty Images

Nemi élettel kapcsolatos kérdések

Tinédzsereknél az orvos általában rákérdez a szüzességre. Ezt a vizsgálat módja és a fogamzásgátlási tanácsadás miatt kell tudnia. Amennyiben valamilyen nemi betegségre utaló panaszunk van, akkor a nőgyógyászunk biztosan kíváncsi lesz arra, hogy élünk-e aktív szexuális életet, illetve hogy van-e állandó partnerünk. A pontos diagnózis felállításához, illetve a további szükséges vizsgálatok elrendeléséhez fontos tudnia azt is, hogy érzünk-e fájdalmat vagy más kellemetlenséget együttlét közben.

Anyasággal kapcsolatos kérdések

Az orvos megkérdezheti, hogy szültünk-e már, jelenleg fennállhat-e a terhesség lehetősége, illetve szoptatunk-e. Ezek azért fontos információk, mert például teljesen másfajtafogamzásgátlótabletta a legmegfelelőbb egy gyermektelen, egy néhány éve szült, és egy éppen még szoptató nő esetén. Illetve vannak olyan kezelési módok, amelyek a várandósság és az anyatejes táplálás idején nem alkalmazhatóak. Terhesség esetén az is fontos, hogy hányadik hétben jár a kismama, egyes gyógyszerek ugyanis csak az első trimeszter után vagy a harmadik trimeszter előtt ajánlottak, hogy megelőzzük a vetélést és a koraszülést.

Rákszűréssel, betegségekkel kapcsolatos kérdések

Előfordulhat, hogy a nőgyógyász rákérdez az utolsó rákszűrés időpontjára és eredményére, de ez biztosan rögzítve van az elektronikus rendszerben, szóval nem gond, ha pontos dátumot nem tudunk. Inkább az a lényeg, hogy járunk-e rendszeresen méhnyakrák-szűrésre, és volt-e már gyanús kenetünk. Az orvos kíváncsi lehet arra is, hogy fordult-e már elő a családban - vagy konkrétan nálunk - valamilyen komoly nőgyógyászati probléma, például daganatos megbetegedés, ez ugyanis gyakoribb ellenőrzést igényel. Ha pedig kiderül, hogy a családi kórtörténetünk miatt fennáll a trombózis kockázata, volt már korábban vérrögképződési problémánk, vagy migrénnel küzdünk, az például kizárhatja a hormonális fogamzásgátló használatát.

A szakember ezeken kívül megkérdezheti azt is, hogy milyen gyógyszereket szedünk rendszeresen, illetve állunk-e jelenleg valamilyen kezelés alatt. Ez a gyógyszerkölcsönhatások és a nem kívánt terhesség elkerülése miatt fontos - egyes antidepresszánsok például gyengíthetik a fogamzásgátló tabletták hatását. Elképzelhető továbbá, hogy az orvos tudni szeretné majd azt is, műtöttek-e minket a közelmúltban. Ha szükségesnek érezzük, akár a friss leleteinket vagy zárójelentéseinket is magunkkal vihetjük.

Ha valamelyik kérdés mégsem hangzik el, nyugodtan említsük meg magunktól a fontosnak gondolt dolgokat, különösen akkor, ha valami szokatlan változást vagy kellemetlen panaszt - például hüvelyi fertőzésre utaló viszketést, égő érzést vagy bűzös folyást - tapasztalunk odalent. Azt talán mondanunk sem kell, hogy az általunk megosztott információkat természetesen bizalmasan kezeli majd a szakember és az asszisztens. Emellett pedig mi is tehetünk fel kérdéseket, a tájékozódás ugyanis nagyon fontos az egészségünk érdekében. Ne féljünk érdeklődni, még akkor sem, ha elsőre bugyutának is tűnik az adott kérdés.

A cikk a Bayer Hungária Kft. megrendelésére készült.