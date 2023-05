Pánikrohamot kapok szex közben. Mit tegyek?

„A 30-as éveinkben járunk a férjemmel. Kilenc éve vagyunk együtt, gyerekünk nincs. Néhány éve súlyos szorongásom és depresszióm alakult ki, amellyel a mai napig küzdök. Ennek eredményeként mindig is problémám volt a szexszel, soha sem vágytam rá igazán, közben viszont tudom, hogy a férjemnek fontosak az együttlétek” – írta a The Guardiannak egy kétségbeesett olvasó. A levélíró azt is elárulta, hogy még mindig nagyon szereti a férjét, és egy nagyon kedves, gondoskodó és türelmes férfinak tartja őt. A helyzet megoldásához azonban a lap szakértőjének segítségét kérte.

A szorongás és a depresszió komolyan befolyásolhatja, akár tönkre is teheti a szexuális életünket. Fotó: Getty Images

Pánikrohamba fulladt szeretkezés

„Élvezem az intim pillanatainkat, például a csókolózást és az ölelkezést. Azonban már több mint hét hónapja nem szexeltünk, amikor pedig a legutóbb próbálkoztunk, pánikrohamot kaptam” – valotta be a nő. Elmondása szerint sokat beszélgetett a párjával arról, hogy mi lehet a probléma kiváltó oka és hogyan lehet túllépni azon, azonban fogalmuk sincs, mi legyen a következő lépés.

„33 és 34 évesek vagyunk, és azt hiszem, egy szex nélküli házasság lehetőségével állunk szemben. Legbelül azonban tudom, hogy neki ez valójában kínzás lenne, ezért ha kell, inkább elengedem, mintsem élete hátralévő részében egy szex nélküli kapcsolatra kárhoztassam” – fogalmazott a levélíró.

Honnan tudhatod, hogy demiszexuális vagy?

A szexuális irányultságok sokszínűségéről ma már egyre többet tudunk, azonban nem feltétlenül lehet mindig egyértelműen megállapítani, hogy mi magunk pontosan hova is tartozunk. Ha esetleg már foglalkoztat egy ideje a gondolat, hogy talán te is a demiszexuálisok táborát erősíted, cikkünk segíthet közelebb kerülni a válaszhoz.

A megoldás: bátran beszélni és kérdezni

Az olvasói levélre Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális problémák kezelésére specializálódott. Válaszában kiemelte, hogy a szorongás és a depresszió önmagában is jelentősen csökkentheti a szexuális vágyat, azonban az ilyen problémák kezelésére használt gyógyszerek némelyike szintén negatívan befolyásolhatja a szexuális életünket.

„Létfontosságú, hogy megbeszéld a szexszel kapcsolatos nehézségeidet a szakemberrel, akihez a szorongásos zavarod és a depressziód miatt jársz. Vedd komolyan a szex közben jelentkező pánikrohamot” – fogalmazott a szakértő. Hozzátette, mindenki megérdemli, hogy pszichésen és szexuálisan is egészségessé váljon, és ehhez minden szükséges kezelés és segítséget megkapjon. A szakemberek előtti őszinte kitárulkozás tehát csak még jobban segíti a gyógyulást.

Sok embernek nehézséget jelent, hogy a szexről beszéljen az orvosával. Egyesek pedig úgy gondolják, nincs is joguk érdeklődni a felírt gyógyszerek szexuális életre gyakorolt hatásairól – te ne gondold ezt” – tanácsolta a pszichoterapeuta.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!