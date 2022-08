Elektromos fogkefe mint szexjátékszer?

A címet látva sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán kinek juthat eszébe az elektromos fogkefét odalent használni? A Daily Mail korábbi cikke szerint meglepően sokaknak: egyre többen próbálnak a kis vibráló eszköz fejével vagy nyelével örömöt szerezni maguknak. A lap által idézett nőgyógyász, Anne Henderson már egy „érdekes új trendként” írta le a jelenséget, ám egyúttal a fokozott sérülésveszélyre is figyelmeztetett. A doktornő elmondása szerint az elektromos fogkefék felsérthetik a nemi szervek érzékeny bőrfelületét – különösen keményebb sörtéjű fejjel használva –, ráadásul nem is túl higiénikus, ha a fogmosásra tervezett termékeket odalent is használjuk.

Az orvosok szerint egyébként nemcsak az elektromos fogkefék szexuális segédeszközként történő alkalmazásától érdemes tartózkodni, hanem más, az internetezők által csodaszernek tartott, de valójában veszélyes anyagokat, élelmiszereket sem ajánlott a hüvelybe helyezni.

Az elektromos fogkefe jó választás - de csak fogápolási célokra. Fotó: iStock

Fürdőgolyó, fokhagyma

Sokan próbálnak például a nedvességtől pezsegni kezdő fürdőgolyókkal örömöt okozni maguknak. A nőgyógyászok szerint azonban ezt sem érdemes kipróbálni, a módszer ugyanis felboríthatja a hüvely érzékeny bakteriális egyensúlyát. Egy kaliforniai orvos pedig nemrég a Twitteren figyelmeztette a nőket arra, hogy soha ne helyezzenek fel maguknak fokhagymagerezdeket. Állítólag a hölgyek a gombás fertőzéseket szeretnék megelőzni ezzel, ám a gerezdeken megtapadó kosz miatt valójában csak nő a baktériumos megbetegedések kockázata.

5 dolog, amit semmiképpen ne tegyünk a hüvellyel.

Petrezselyem, almaecet, jádetojás

A nőgyógyászok nem javasolják továbbá petrezselyem használatát sem. Egyesek szerint előbbre hozható vele a menstruáció, de a szakorvosok senkinek sem ajánlják, hogy odalenn kísérletezzen vele, ugyanis a legrosszabb esetben akár halált is okozhat.

Ezek mellett az almaecet, a mosakodószerek, a tisztítókendők és Gwyneth Paltrow „vaginanyugtató” jádetojásainak kipróbálását sem ajánlják a szakemberek. Ezek ugyanis nem segítenek a menstruációs ciklus szabályozásában, sem a hüvely, illetve a hüvelyflóra egészségének megőrzésében, hanem csak árthatnak – irritációhoz, gyulladásokhoz, fertőzésekhez vezethetnek.



