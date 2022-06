Intim tisztaság: 2 dolog, amiről nem is sejtjük, hogy ártalmas

Intim lemosók – szükségesek?

„A tejsavat tartalmazó, enyhén savas kémhatású intim lemosók alkalmazása hasznos dolog, hiszen megvédik a hüvely természetes flóráját” – mondta Dr. Koiss Róbert szülész-nőgyógyász. „Túlzottan gyakori használatuk viszont problémát is okozhat. Ha egy hölgy naponta többször is használ intim lemosót, előfordulhat, hogy a tisztálkodószer károsítja a terület hámrétegét, és emiatt égő, csípő érzés lép fel. Sok páciensemnél, akik fertőzésre gyanakodva jöttek hozzám, kiderült, hogy csak az intim lemosószerek, törlőkendők túlzásba vitt használata volt a gond. Szerencsére ilyenkor a gyógymód is egyszerű: át kell térni a napi egyszeri tisztálkodásra. Ha pedig a szerek illatanyaga okoz gondot, illatmentes, allergiát nem okozó illatszerre kell váltani” – magyarázta.

Ártalmas a túlzásba vitt intim higiénia. Fotó: Getty Images

Koiss doktor ugyanígy ellenzi a hüvelyöblítésre szolgáló szerek gyakori, indokolatlan alkalmazását is. Szerinte ezeknek a szereknek csak orvosi javaslatra, fertőzések gyógyszeres kezelése után, a normál hüvelyflóra visszaállítása céljából van létjogosultságuk. „A tejsavas hüvelyöblítő szerek kémhatásuknál fogva segítenek abban, hogy a hüvely egészséges állapotáért felelős úgynevezett Döderlein-flóra felépüljön. Ez a tejsavbaktériumokból (lactobacillusokból) álló flóra tejsavat termel, így enyhén savas pH-értékű közeget hoz létre a hüvelyben. Ez pedig segít meggátolni a fertőzést okozó kórokozók elszaporodását” – magyarázza.

Ám ha túl gyakran folyamodunk a hüvelyöblítéshez, épp az ellenkezőjét érjük el: „kimossuk” a Döderlein-flórát, még mielőtt beindulhatna a baktériumok saját tejsavtermelése, és kialakulhatna a védő hatás. Ráadásul a hámréteg is sérül, így a terület sokkal jobban ki van téve a gombák, baktériumok támadásának. Ez akár a tartós gyógyszeres kezelést igénylő állapotig is elvezethet, sőt a kezeletlen gyulladás a kismedencei szervekre is átterjedhet.

Tisztasági betét – csak indokolt esetben

Korántsem veszélytelen divat a tisztasági betétek állandó használata. ”Manapság sokan úgy tekintenek ezekre az apró betétekre, mint a fehérnemű szinte kötelező tartozékára, pedig folytonos használatuk akár ártalmas is lehet” – figyelmeztet Dr. Koiss Róbert. „A hüvely ugyanis öntisztuló rendszer, és ez a természetes öntisztulás bizonyos mértékű váladékozással jár.”

Ilyenkor nyúlnak sokan a tisztasági betétek után. Ezekkel (legyenek a betétek akármilyen légáteresztők) és a szűk, műszálas nadrágokkal, harisnyanadrágokkal viszont valóságos „dunsztkötést” hoznak létre intim tájaikon, ami elindít egy ördögi kört: fokozódik az öntisztulással járó váladékozás, a páciens pedig még indokoltabbnak érzi a tisztasági betét használatát. Így idővel sérülhet a hüvelyflóra, és jönnek a fertőzések.

A tisztasági betétek persze nagyon hasznosak lehetnek, ha egy fertőzés miatt, illetve annak kezelése idején növekszik a hüvelyváladék mennyisége, és a menstruáció utolsó egy-két napján is jó szolgálatot tehetnek; csak állandó használatuk nem javasolható. Az illatanyagokra érzékenyek jobban teszik, ha ezeken a napokon is tartózkodnak az illatosított változatoktól.