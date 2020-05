Koronavírus: okoskarkötő segít betartani a védőtávolságot

Bár a járvány csillapodni látszik, el kell fogadnunk, hogy az életünk egy jó darabig nem lesz olyan, mint volt. Amíg ugyanis nincs vakcina vagy hatásos, széles körben alkalmazható gyógyszer a SARS-CoV-2 koronavírus ellen, addig továbbra is óvatosnak kell lennünk egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy szánkat és orrunkat eltakaró maszkban lépünk ki az utcára (de bevásárláshoz például kötelező is jelenleg Magyarországon), továbbá igyekszünk legalább 1,5 méteres távolságot tartani azoktól, akikkel nem egy háztartásban élünk. Mindez természetesen a munkahelyi körülményeket is átalakítja: a zsúfolt irodákat, úgy néz ki, elfelejthetjük.

Természetesen továbbra is sok vállalat igyekszik távmunkára, home office-ra biztatni az alkalmazottait, de sok helyen ez nem megoldható. Az antwerpeni óriási kikötőváros dolgozói például értelemszerűen nem tudják otthonról végezni feladataikat: a teherhajók irányítását, ki- és bepakolását, műszaki ellenőrzését. A világon elsőként ezért náluk egy okoskarkötőt kezdtek alkalmazni, hogy csökkentsék afertőzéskockázatát.

A belga Rombit nevű cég által kifejlesztett csuklón viselhető eszköz úgy néz ki, mint egy okosóra, de csupán két funkciója van. A legfontosabb, hogy az egy hálózatra hangolt karkötők érzékelik egymást, és rezgéssel figyelmeztetik a viselőjüket, ha túl közel kerül egy másik emberhez. Így a gyakorlatban sokkal könnyebbé válik a koronavírus miatt javasolt legalább másfél méteres védőtávolság betartása.

A karkötők észlelik egymást és rezegni kezdenek, ha túl közel kerülnek a másikhoz.

Fotó: Facebook / Rombit

A munkáltató nem jut hozzá személyes adatokhoz

A karkötő nem gyűjt adatokat a felhasználóról, alapesetben nem kapcsolódik külső szerverhez, hálózathoz, tehát az alkalmazottak személyes adatai, magánélete nem sérül általa. De igény esetén be lehet állítani, hogy monitorozza, viselője merre jár az adott munkaterületen belül, kikkel érintkezett, és ezeket az adatokat 3 hétig eltárolhatja a rendszer. Ez az esetlegesen diagnosztizált COVID-betegek kontaktkutatásánál lehet hasznos funkció - magyarázta Erwin Verstraelen, az antwerpeni kikötőváros igazgatóságának informatikai és innovációs vezetője.

A Rombit egyébként korábban is hasonló eszközök gyártásával foglalkozott: olyan okoskarkötőket forgalmaztak, amelyek veszélyes gyárakban, munkahelyeken figyelmeztették a dolgozókat, ha túl közel kerültek egy géphez. Új fejlesztésükre már most hatalmas az igény, 99 országból több mint 50 vállalat jelezte, hogy szívesen rendelne a koronavírus-karkötőből.

Forrás: BBC

