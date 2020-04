Szimuláción, mennyit számít a távolságtartás

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. április 16. 14:27 Módosítva: 2020. április 17. 14:21

Miközben a tavaszi idő a szabadba, társaságba csábít, a koronavírus-járvány miatt továbbra is fontos, hogy kerüljük a közösségeket és minél kevesebb emberrel érintkezzünk. A The New York Times 3D-szimuláción ábrázolta, miért segít a távolságtartás a fertőzés elkerülésében.

