Így hat egészségünkre az otthoni bezártság

Sokan a négy fal közé szorultunk az új koronavírus-járvány elleni küzdelemben, és bár ez a helyes döntés, az is tagadhatatlan, hogy az egészségünk is megérzi a változást. Azóta több alkoholt és kevesebb egészséges ételt fogyasztunk, valamint fokozódtak többek közt csont-, izom-, idegi- és alvásproblémáink is - derült ki az Institute of Employment Studies friss tanulmányából.

A stresszevés csak ront a helyzeten Sokan már több hete önkéntes karanténba vonultak, a koronavírus hírek mellett a receptek és ételfotók mind gyakrabban jelennek meg a hírfolyamokban. A boltokban nemcsak a tartós élelmiszerek fogynak a polcokról. A "stresszevés" általános probléma, de vajon pontosan mi áll a hátterében, milyen hatással van a szervezetünkre és hogyan küzdhetünk meg vele? Ennek jártunk utána korábbi cikkünkben.

A megkérdezett 500 alany 60 százaléka kevesebbet mozog a korábban megszokottnál, és a válaszadók több mint felénél eddig nem érzett fájdalmak is jelentkeztek. 58 százalékuk számolt be nemrég kialakult nyakfájdalomról, 56 százalékuk vállpanaszokról és 55 százalékuk hátfájásról. A válaszadók harmada egészségtelenebbül is étkezik, mint korábban, 20 százalékuk pedig azt is bevallotta, hogy több alkoholt fogyaszt, mióta a négy fal közt tölti napjait.

A felmérés alapján a fertőtlenítésre ugyan ügyelünk, de arra már nem, hogy egészségesen étkezzünk. Fotó: Getty Images

Bár otthon vagyunk, nem tudunk pihenni

A felmérésből mindezeken túl az is kiderült, hogy alvásunkra is negatív hatással van a bezártság. A válaszadók 64 százaléka vallotta azt, hogy az aggodalom miatt nem tud pihenni, ebből következően 60 százalékuk arról számolt be, hogy fáradtabbnak érzi magát. 48 százalékuk pedig kiemelte, hogy hosszú órákon át dolgozik, napirendje szabálytalan, így nem elégedett a munka-magánélet egyensúlyával.

A fentiek után nem meglepő, hogy mentális egészségünknek határozottan nem tesz jót a jelenlegi helyzet: a válaszadók 33 százaléka gyakran érzi magát elszigeteltnek, 21 százalék az állása miatt aggódik, 41 százalék pedig családtagjai egészségéért.

Forrás: Daily Mail