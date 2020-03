Magyarok százezrei válhatnak munkanélkülivé

A koronavírus terjedésének egészségügyi hatásai mellett annak gazdasági vonzata is komoly károkat eredményezhet. A válság nem azonos mértékben érinti a gazdaság szereplőit, legsúlyosabban azonban a turizmusra csap le, amely már most is szinte teljesen földbe állt Magyarországon. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón azt mondta: több mint ezer hotel fog bezárni országszerte, a vírushelyzet pedig hetente 140 milliárd forintos kiesést jelent a gazdaságnak. Hozzátette: százezres munkanélküliséggel számolnak, az a kérdés csak, hogy hány százezer ember fogja elveszíteni a munkahelyét.

Koronavírus: tovább nőtt a fertőzöttek száma itthon A tegnapi 58-ról 73-ra (azaz 15-tel) nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Kattintson a részletekért!

Akár egymillióval is nőhet a munkanélküliség?

Olvasni azonban még ennél is borúsabb forgatókönyvekről. Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója a Portfolio oldalán közölt véleménycikkben azt taglalja: egy-két hónapon belül rengeteg munkanélküli jelenik meg a hazai piacon, hiszen nem csak az itthon dolgozók veszítik el tömegesen a munkahelyüket, de sorra érkeznek majd haza a külföldön dolgozók is. A Németországban, Ausztriában vagy Angliában lévő magyarok ugyanis többségében olyan munkaköröket látnak el, amelyeket szintén súlyosan érint a koronavírus miatti válság. Szerinte a munkanélküliség akár egymillió fővel is megnőhet Magyarországon.

Védőmaszkot viselő utcazenész hegedül a Nyugati téri aluljáróban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt is mondta: ugyan Magyarország Európán belül a kevésbé fertőzött országok közé tartozik, az tény, hogy fertőzöttek vagyunk. Ráadásul a szakma szerint az ismert esetekhez képest 10-15-szörös lehet a látencia, jóval több tehát a tényleges vírushordozó, mint amennyiről tudomásunk van. Közöttük lehetnek azok is, akik ugyan megfertőződtek, de semmilyen tünet nem jelentkezett náluk. A miniszter szerint Olaszországban már félmillió megbetegedés is lehet.

Több európai italmárka is kézfertőtlenítőket gyárt, hogy pótolni lehessen a hiányt. Erről bővebben az nlc.hu cikke írt!