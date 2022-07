Négy tipp, hogy könnyebben átvészelhessük a kánikulát

Az extrém kánikula – melynek hatására egyes országokban a legmagasabb nappali hőmérséklet olykor megközelítheti az 50 °C-ot is – világszerte egyre nagyobb problémát jelent, mert sok más egyéb mellett az egészségre is káros hatással lehet. A Business Insider szakértőket kérdezett a leghatékonyabb, legegyszerűbb és legolcsóbb módszerekről, amelyek elviselhetőbbé teszik a hőséget.

Kánikulában mindenki próbálja magát valahogy hűteni. Fotó: Getty Images

A hideg víz csodákra képes

Nagy melegben szervezetünk hőszabályozását a bőrünkben lévő verejtékmirigyek által termelt izzadság segíti, ami megakadályozza, hogy testünk a külső körülmények hatására túlhevüljön. Ilyenkor a bőrfelszínhez közeli erek kitágulnak, hogy több vér juthasson át rajtuk, megkönnyítve a hőleadást. George Havenith, a Loughborough Egyetem környezetfiziológia és ergonómia professzora szerint ha lehetőségünk van rá, érdemes az erekben gazdag testrészeket – a csuklót, a tarkót, a hónalj környékét, a térdet, a bokát, a lábfejet – hideg vízzel vagy hideg vizes ronggyal, párnával hűteni. A langyos vízben való úszás, a hűvös – de nem jéghideg – zuhany is hatásos, ahogy az is, ha bőrünket hideg vízzel permetezzük, vagy benedvesítjük a pólónkat. Ezek ugyanúgy hűthetik a bőrünket, mintha izzadnánk, anélkül, hogy testünknek energiát és vizet kellene erre fordítania.

Együnk könnyen emészthető ételeket

Kánikulában sokan eleve nem kívánják a zsíros, olajos, laktató fogásokat, inkább a könnyű, lédús zöldségeket és gyümölcsöket részesítik előnyben, amelyek a szomjat is kitűnően oltják. A könnyű ételeknek ráadásul megvan az a tudományosan alátámasztott előnyük, hogy emésztésükhöz kevesebb energiára van szükség, és feldolgozásuk során szervezetünk kevesebb hőt termel, mint a nehezen emészthető élelmiszerek esetében – összegezte Owen Jeffries, a Newcastle-i Egyetem mozgásfiziológia előadója. Jeffries azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy melegben is gondoskodnunk kell a megfelelő tápanyagbevitelről, még akkor is, ha nincs vagy alig van étvágyunk.

Ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról

A fokozott verejtékezéssel sok vizet veszítünk, amit nagy melegben tudatosan és folyamatosan pótolnunk kell, hogy elkerüljük a kiszáradást. Nem mindegy azonban, hogy mit iszunk. Egy 2016-os tanulmány eredményei szerint – amely több ital hidratáló hatását hasonlította össze és amelyet a Business Insider által megszólaltatott szakértők is idéztek – a különféle sportitalok, a szénsavas víz vagy a kóla nem hidratálnak gyorsabban a víznél. Meglepő módon viszont a sovány és a teljes tej, valamint a narancslé viszont igen.

Szakemberek szerint fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor azt érezzük, hogy szomjasak vagyunk. A dehidratáltságot számos tünet jelezheti: például ha ritkán vizelünk, és vizeletünk színe sötét. De a kicserepesedett száj, a fakó bőr, a fejfájás és a szédülés is utalhat dehidratációra.

Kánikulában sokan vágynak jégbe hűtött italra. Ahogy azonban arra a szakemberek is felhívják a figyelmet: a jeges italok fogyasztása kontraproduktív lehet. Ugyan lehűtik a szervezetet, ám az rosszul reagálhat a hirtelen változásra: hasmenés vagy hányás is jelentkezhet az erre érzékenyeknél.

Klíma helyett a ventilátor is megteszi

Mielőtt a klímázás széles körben elterjedtté – és a háztartásokban is mindennapos, megszokott megoldássá – vált volna, sokak számára a ventilátor jelentette a megváltást, megkönnyítve a legmelegebb nyári napok és éjszakák elviselését. A ventilátor által kavart levegő hatására gyorsabban párolog az izzadság, vagyis gyorsabban hűl le a testünk. George Havenith szerint amellett, hogy olcsóbb, egészségügyi – és energetikai – szempontból is előnyösebb, ha ventilátort használunk, és nem klímát. "Ha a ventilátor elé egy tál jégkockát teszünk, még jobb hatást érhetünk el: hűvösebb levegőt eredményez" – javasolta.

Ha azonban 35°C-nál melegebb van, az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs értelme a ventilátor használatának sem. Száraz melegben ugyanis az izzadság hatékonyan párolog, a ventilátor viszont már csak arra “jó”, hogy meleg levegőt fújjon ránk. Akkor sem érdemes bekapcsolni a ventilátort, ha a levegő páratartalma nagyon magas, mert ebben az esetben az általa kavart levegő nem sokat segít a párologtatásban.