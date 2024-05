Súlyos árat fizetsz, ha gyakran vagy mérges

Nem újdonság, hogy a harag, illetve a szív-és érrendszeri betegségek között összefüggés van, ám ezidáig nem ismerték ennek az okát. A Columbia Egyetem kutatócsoportja azonban most megtalálta a hiányzó láncszemet: már rövid stresszhatás is kiválthatja, hogy megfeszül az erek belső fala, ha pedig ez gyakran fordul elő, annak súlyos következménye is lehet – írja a Science Alert.

A véráramlást nehezíti

Mivel ezt a tünetet korábban összefüggésbe hozták a szívbetegség és a stroke megnövekedett kockázatával a szívkoszorúér-betegségben szenvedő betegeknél, a kutatók úgy vélik, hogy a dühkitörések szó szerint veszélybe sodorhatják bizonyos emberek életét.

Fontos, hogy a haragodat konstruktívan fejezd ki. Ha ugyanis kikerül az irányításod alól, uralma alatt tarthatja akár az egész életedet. Mutatunk néhány praktikát a düh kezelésére.

A 280 ember közreműködésével készült vizsgálat során különböző feladatokat adtak a résztvevőknek, melyek közben a stressz is sokaknál megmutatkozott. Az eredmények szerint a harag során mutatkozó véráramlási korlátozás növelheti a szívproblémák kockázatát, különösen azoknál, akik gyakran éreznek így. Akkor pedig főleg, ha emellé még szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit is örökölték.