Ezért betegebbek mindig a férfiak!

Lester Kobzik professzor szerint a jelenség kulcsa a nitritoxid-szintáz3 (NOS3) nevű enzimben rejlik,a melyet az ösztrogén hormon aktivál. Amikor genetikailag módosították a nőstény egereket, és "kikapcsolták" az NOS3 enzimet termelő sejteket, aés ők is hajlamosabbak lettek a fertőzésekre.Ezt a felismerést követően a tudósok súlyos tüdőfertőzések gyógyulását is képesek voltak felgyorsítani, méghozzá egyszerű hormonpótló gyógyszerek segítségével. Kobzik professzor úgy véli,, de a hormon segítségével meg is lehet előzni a felsőlégúti fertőzések szövődményeként kialakuló bakteriális eredetű tüdőgyulladások egy részét.