Mire utalhat a jobb oldali mellkasi fájdalom?

A jobb oldali mellkasi fájdalomnak számos különféle oka lehet. Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa összefoglalta, milyen tényezők után érdemes panasz esetén vizsgálódni.

Szorongás, stressz

A szorongás – és annak talaján a pánikbetegség – olyan jelentős méreteket ölthet, hogy a szívinfarktushoz hasonlatos tüneteket produkálhat. Egyaránt jelentkezhet erős szívdobogás, nehézlégzés, hideg verejtékezés, mellkasi fájdalom – utóbbi pedig akár a jobb oldalra is koncentrálódhat.

Izomhúzódás

A mellkasban számos izom meghúzódhat, túlterhelődhet, jellemzően fizikai aktivitás, edzés kapcsán. Pihentetés hatására általában elmúlik.

Többféle kiváltó ok is állhat a jobb oldali mellkasi fájdalom hátterében. Fotó: Getty Images

Bordaporcgyulladás

Ez a bordák csontos és porcos része közötti átmenet nem gennyes gyulladása, amely általában hirtelen kialakuló és nagyon intenzív fájdalmat okoz. A teljes mellkasban vagy csak az egyik oldalon is jelentkezhet. Néhány hét alatt meggyógyul, de a megfelelő fájdalomcsillapítás miatt érdemes orvoshoz fordulni.

Bordatörés

Esés, komoly behatás miatt a törés viszonylag gyakori eset, amely komoly fájdalommal és kezeletlenül akár komplikációkkal járhat. Orvosi kezelést igényel.

Mellhártyagyulladás

Elsősorban a ki- és belégzéskor jelentkező fájdalom utalhat a mellhártya érintettségére. Gyanakodni lehet mellhártyagyulladásra, ha láz lép fel, és ha az egyik oldalon fekve mérséklődik a nehézlégzés. Mielőbb orvoshoz kell fordulni ilyen tünetekkel, már csak azért is, hogy elkülöníthető legyen az úgynevezett mellkasi folyadékgyülemtől, amely mögött gyulladás, daganatos betegség, máj-, vese- vagy szívelégtelenség, tüdőembólia is állhat.

Tüdőgyulladás

A bakteriális, vírusos vagy gombás eredetű tüdőgyulladás elsősorban légzéskor jelentkező mellkasi fájdalommal és köhögéssel hívhatja fel magára a figyelmet.

Daganatos betegségek

A tüdő- és a mellkasi daganatok más tünetek mellett okozhatnak mellkasi fájdalmat is – még jóindulatú tumor esetén is.

További betegségek

Az övsömör nemcsak a bőrt érintheti, de az idegeket is. Ha ez éppen a mellkasra vonatkozik, megjelenhet a fájdalom, az érzékenység – az övsömörre jellemző módon – főként csak az egyik oldalon. Refluxhoz kapcsolódó gyomorégés is imitálhatja akár a szívinfarktusszerű mellkasi fájdalmat, legtöbbször a jobb oldalon.

Szív-érrendszeri okok

„Miközben a páciensek többsége – érthető módon – a bal oldalon jelentkező mellkasi fájdalom alapján gondol szívinfarktusra vagy más szív-érrendszeri betegségre, a jobb oldali fájdalom is figyelmeztető tünet lehet. Különösen, ha a szív jobb fele az érintett az kiinduló kórképben” – magyarázta dr. Vaskó Péter. Hozzátette, a kivizsgálás mindenképpen fontos, hiszen számos más betegség is okozhat ilyen problémát. Állhat például pulmonális hipertónia is a háttérben, amikor a magas vérnyomás a tüdőerekben jelentkezik. Mivel ez egy általánosabb tüneteket produkáló (fáradékonyság, nehézlégzés, köhögés), nehezen felismerhető betegség, hosszas kivizsgálás lehet szükséges a beazonosítására, de az első lépés mindenképpen a szívultrahang. A jobb oldali mellkasi fájdalom tehát olyan tünet, amelynek alapos kardiológiai vizsgálattal utána kell járni.