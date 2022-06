Tünetek, amelyek övsömörre utalhatnak

Levertnek érezzük magunkat és fájdalmas kiütések jelentek meg testünk egyik oldalán? Ha voltunk már életünkben bárányhimlősök, akkor ezek a tünetek akár övsömörre is utalhatnak. Ezt a bőrbetegséget ugyanis a bárányhimlőért felelős varicella zoster vírus reaktiválódása idézi elő – olvasható a Health.com-on megjelent összefoglalóban.

Az övsömör tehát a bárányhimlő egyik késői szövődményének számít, amely bármelyik gyógyult személynél kialakulhat, de a leggyakrabban idősebb korban jelenik meg. Ennek oka az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia (AAD) szerint vélhetően az, hogy az öregedéssel párhuzamosan jellemzően gyengül az immunrendszer, így idővel már nem tudja tovább „nyugalmi állapotban” tartani a lappangó vírust.

Ha övsömörre gyanakodunk, a legjobb, ha mielőbb orvoshoz fordulunk. Fotó: Getty Images

Árulkodó jelek

Az övsömör legjellemzőbb ismertetőjelei a fájdalmas kiütések. Ezek jellegzetesen csak a törzs egyik oldalán jelennek meg – ott, ahol éppen reaktiválódott a varicella zoster vírus az idegekben. Ritkább esetben viszont az arc egyik oldalán, a karon, a lábon vagy a fenéken is feltűnhet az övsömör. Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC) adatai szerint azonban időnként előfordulhat, hogy a kiütések nagyobb területen is elterjednek – ez leginkább a nagyon legyengült immunrendszerű személyek körében figyelhető meg. Ezek a kiütések azonban nem egészen olyanok, mint a bárányhimlő test szerte jelentkező bőrtünetei. Az övsömör kis, folyadékkal telt hólyagjai összefüggő foltokban, sávokban alakulnak ki.

A kiütés először csak kis, vörös színű dudorként jelenik meg, amely néhány nap elteltével folyadékkal telt hólyagokká alakul. Ezek a hólyagok végül kifakadnak, a helyükön hegek maradhatnak. A kiütések megjelenése és a hegek teljes gyógyulása között akár 3-5 hét is eltelhet. A bőrtünetek mellé egyébként jellemzően fájdalom, valamint viszketés vagy bizsergő érzés társul. Az érintett területen érzett fájdalom gyakran még akkor is érezhető, amikor a kiütések már eltűntek, de az AAD szerint általában 1-2 hónap alatt ez is elmúlik.

Egyéb panaszaink is lehetnek

Már a kiütések kialakulása előtt 1-5 nappal jelentkezhet bőrérzékenység, égő vagy fájdalmas érzés, illetve az érintett területen zsibbadást, bizsergést, viszketést észlelhetünk. Sokan tapasztalnak továbbá a bőrtünetek megjelenése előtt influenzaszerű panaszokat is, például lázat, hidegrázást, fejfájást és rossz közérzetet. Gyakorinak számítanak emellett a gyomorproblémák és a fényérzékenység is. Ezek a panaszok azonban legkésőbb a kiütések eltűnésekor elmúlnak.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha övsömörre gyanakodunk, a legjobb, ha mielőbb orvoshoz fordulunk. Ha ugyanis az első tünetek megjelenésétől számított három napon belül megkapjuk a szükséges kezelést, akkor felgyorsíthatjuk a gyógyulást és jó eséllyel elkerülhetjük a szövődményeket.



Vannak azonban olyan esetek, amikor különösen nagy a veszélyes szövődmények kockázata, ezért haladéktalanul fel kell keresnünk egy szakembert. Ebbe a kategóriába sorolható, ha