Mennyire veszélyesek a magyarországi viperák?

Magyarországon két vipera, a keresztes vipera és a rákosi vipera őshonos. A 24.hu összegyűjtötte a legfontosabb információk a mérgeskígyókról Dr. Mizsei Edvárd, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának, a rákosivipera-védelmi program koordinátorának segítségével.

A keresztes vipera veszélyesebb

Bár a keresztes vipera mérge viszonylag alacsony fájdalmat okoz az első öt percben, a következményei súlyosak lehetnek.

„A marás helyén duzzanat, ödéma alakul ki, idővel pedig az egész szervezetre kiterjedő tünetek jelentkeznek: vérnyomásesés, szívritmuszavar, alhasi fájdalom, hasmenés, szédülés, ájulás és még hosszan sorolhatnánk. Nagyon ritka a halálos végkimenetel, de az áldozatnak kórházi ápolásra van szüksége, és a felépülés sokáig tart” - emeli ki a szakember.

Keresztes vipera. Fotó: Getty Images

Ráadásul csak nagyon indokolt esetben adnak be ellenszérumot, mert az nagyon súlyos allergiás reakciót, akár anafilaxiás sokkot válthat ki.

Az ellenszérum azért ennyire veszélyes, mert állatok, főként lovak testében „termeltetik” úgy, hogy kevés mérget fecskendeznek beléjük. A szervezetük által létrehozott ellenanyagot aztán kinyerik, feldolgozzák, de elkerülhetetlen, hogy némi állati fehérje is maradjon az anyagban. Ez okozhat egyesekben végzetes immunválaszt főleg akkor, ha már többedszerre adják be az illetőnek, ezért az orvosok inkább nem kockáztatnak, ha az áldozat életét másképp is meg lehet menteni.

Rákosi vipera. Fotó: Getty Images

A rákosi vipera marása viszont csak ödémát és a nyirokcsomók duzzanatát okozza. Kezelésre nincs szükség, a tünetek azonban itt is hetekig fennállnak.

Valószínűtlen, hogy megmarjanak

Ugyanakkor a viperák rendkívül félénk állatok, messzire elkerülik az embert, menekülnek előle. A harapás elsősorban a velük foglalkozó szakembereket érinti, akik munkájuk során kénytelenek néha kézbe venni az állatokat. Kifejezetten provokálni kell őket ahhoz, hogy emberre támadjanak.

"Viperáink még akkor sem feltétlenül marnak, ha véletlenül rájuk lépünk, mert még ekkor is abban reménykednek, hogy nem vettük észre őket" - fogalmaz a biológus.