Kísérleti állatok halhattak meg a vízvezetékbe került hipó miatt az ELTE-n

Hipó került a vízvezetékbe az ELTE TTK lágymányosi épületében, mint azt az intézmény is megerősítette.

A dolog azért történhetett, mert egy évvel ezelőtt a rezsiárak miatt elzárták a melegvizet egyes épületekben, például a természettudományos laboratóriuméban is – írja a 444.hu.

Vasárnap visszaállították a melegvíz-szolgáltatást, ám – épp a hosszú állásidő miatt – átmosták az (elvileg zárt) rendszert fertőtlenítő hipóval. Sajnos azonban több alrendszerbe is kerülhetett magas klórtartalmú hipó, vagyis nátrium-hipoklorit, így abba is, ami a laborokat látja el. Itt történhettek a legnagyobb károk, amelyekre a 444.hu szerint úgy derülhetett fény, hogy tömegével pusztultak a kísérleti halak. Félő, hogy kutatási eredmények is megsemmisültek. „A tisztító folyadék mechanikai hiba miatt kerülhetett a vízrendszerbe, a hibát az ELTE Műszaki Főigazgatóság munkatársai azonnal elhárították. A vizsgálat és az esetleges károk felmérése jelenleg folyamatban van" – tájékoztatta az ELTE sajtóosztálya a weboldalt.

Nyitókép: Getty-illusztráció