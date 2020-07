Hogyan kezeljük a fájó derekat?

Otthoni kezelés

Az első lépés, hogy egy-két napon keresztül folyamatosan feküdjünk, csak vécére menjünk ki. Ha ez nem javít jelentősen a helyzeten, forduljunk orvoshoz, vagy növeljük az ágynyugalom időtartamát egy-két hétre. Afájdalomés az izommerevség csillapítását elősegítheti a nem-szteroid gyulladáscsökkentők, mint például az ibuprofen szedése, de csak emiatt nem fog megszűnni a fájdalom, legfeljebb átmeneti enyhülést hoz. Hasonló hatással bírnak a különböző izomlazító krémek is.

Ha a fájdalom gyengül, fokozatosan kezdjük el újra terhelni a derekunkat: az elején ne emeljünk, ne hajoljunk le. Ha ez megvan, elkezdheti a mozgást, legjobb ilyenkor a heti három-négy úszás.

A derékfájáson segíthet az orvos és a megfelelő gerinctorna. Fotó: iStock

Az orvosnál

Ha a fájdalom nem szűnik az otthoni kezelés hatására, vagy rövid időn belül folyamatosan kiújul, forduljunk orvoshoz a panaszunkkal. Az orvos képalkotó vizsgálatok, röntgen, MRI vagy CT segítségével próbálja feltérképezni a helyzetet. Ezek segítségével derülhet fény a porckorongok rendellenességeire (például a sérvre), daganatra, sérülésre.

A derékfájás kezelése

Makacsabb derékfájás esetén fontos a fizikoterápia és a gerinctorna, melynek részeként a terapeuta tanítja meg a beteget a gyógytornagyakorlatok helyes elvégzésére.

Indokolt esetben komolyabb gyógyszeres segítségre is szükség lehet, például az ibuprofennél erősebb, vényköteles nem-szteroid gyulladáscsökkentőt írhat fel. Ezeket csak orvosi utasításra, a megbeszélteknek megfelelően szedhetjük. Szükség lehet szteroidinjekcióra is, amely csökkenti a gyulladást, így a fájdalmat is. Kábító hatású fájdalomcsillapítókat, mint például gyenge hatású kodeint csak rövid ideig, és szigorúan csak orvosi ellenőrzés mellett szedhetünk.

A TENS bőrön keresztüli elektromos idegingerlést jelent, amely megakadályozza, hogy a fájdalomjelzések elérjék az agyat. Abban az esetben szokták javasolni, ha a beteg számára valami miatt ellenjavallt a fájdalomcsillapítók szedése. A krónikus derékfájdalom kezelése eltérhet a többitől, egyes esetekben ilyenkor az antidepresszánsok jobban csökkentik az elhúzódó fájdalmat, mint a hagyományos fájdalomcsillapítók.

Ritkán, de előfordulhat az is, hogy műtétre van szükség, leggyakrabban porckorongsérv miatt. A műtétnek négy fajtája van: a diszkektómia, a laminotomia, a fúzió és az intradiszkusz elektrotermo terápia. Utóbbi hatékonysága még nem teljesen tisztázott.