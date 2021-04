Furcsa okok, amiktől fájdalmaink lehetnek

A fájdalomérzetnek sokszor olyan okai is lehetnek, amelyekre először szinte biztos, hogy nem gondolnánk. Ezekből készített összeállítást a rodalesorganiclife.com.

Düh

A düh és a feszültség elfojtása, visszatartása okozhat például hátfájdalmakat - ezt több tanulmány is kimutatta. Azoknak, akik nem adják ki magukból ezeket az érzéseket, megfeszülnek az izmaik a gerincük körül, amitől ugyanúgy kialakulhat krónikus hátfájás, mint a túlerőltetéstől, vagy például attól, ha valami túl nehezet emelünk. Az érzelmek elfojtása is okozhat állandó, túlzott feszülést az izmokban, ami testszerte felerősítheti a már meglévő, kisebb fájdalmakat. Gyakori jel például az állkapocs merevsége, görcse. Ezért is nagyon fontos, hogy éljük meg az érzéseinket, illetve stresszes életmód esetén találjunk valami olyan aktivitást, amely segít kikapcsolni, relaxálni - nemcsak fizikailag, hanem mentálisan és érzelmileg is.

Olykor elsőre ártalmatlannak tűnő okok húzódnak meg afájdalommögött

Mobiltelefon-használat

A sokat telefonálók hosszú ideig tartják a készüléket a válluk és a fülük között. Márpedig ha sokat vagyunk ebben a pozícióban, az nyak- és vállfájdalmat is okozhat, illetve a karunk is elzsibbadhat tőle. Hogy ezt elkerüljük, érdemes headsetet használni, amikor csak tehetjük. A túl sok sms-ezés vagy csetelés pedig az ujjakban okozhat fájdalmat, merevséget.

A mobiltelefonok ártalmas hatásait régóta vizsgálják világszerte. Egy izraeli kutatás például kimutatta, hogy a mobiltelefonok sugárzása károsíthatja a férfiak nemzőképességét.

Folyamatos aggódás, pesszimizmus

Ha folyamatos feszültségben élünk és hajlamosak vagyunk mindennek a rossz oldalát látni, az kutatások szerint szintén fokozhatja a fájdalomérzetünket, illetve alacsonyabbá teszi a fájdalomküszöböt. Ennek az az oka, hogy az agyban az érzelmek és a fájdalom feldolgozásáért is ugyanaz a terület felel. Ilyen esetben is érdemes kipróbálni valamilyen relaxációs, meditációs technikát.

Túl kevés alvás

A testünkalvásközben növekedési hormont termel, amelynek többek között a fájdalomcsillapításban is fontos szerepe van. Ha valaki nem alszik annyit, mint amennyire a szervezetének szüksége lenne, akkor a szervezete sokkal rosszabbul fogja kezelni és tolerálni a fájdalmat.

Munkakörnyezet

A nem megfelelően beállított szék, monitor vagy éppen billentyűzet, a túl sok állás vagy a túl sok ülés mind-mind olyan dolog, amely hosszú távon negatív hatással van a szervezetünkre, ezáltal fájdalmat okozhat a testünk bizonyos részein a migréntől egészen az ínhüvelygyulladásig.