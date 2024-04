Ezt a fájdalmat szinte mindenki átéli. Mit tehetünk ellene?

A fejfájás az egyik leggyakrabban előforduló fájdalom, amelyet vélhetően mindannyian átéltünk már valamilyen formában. A panasz különböző súlyosságú lehet, ám jellemzően a leghétköznapibb tennivalók elvégzését is megnehezíti – olvasható a kismarosi Málnalevél Patika Facebook-posztjában.

Túlságosan ingergazdag környezet is okozhat fejfájást. Fotó: Getty Images

Különböző típusai vannak

A fejfájás a fej bármelyik régiójában létrejöhet, például előfordulhat a fej egyik vagy mindkét oldalán, vagy akár sugározhat is egyik pontból a másikba. A fejfájás kialakulhat fokozatosan, de nagyon hirtelen is, és néha egy órán belül elmúlik, esetenként viszont néhány napig is eltarthat a szenvedés.

Alapvetően az alábbi fejfájástípusokat különböztetjük meg:

tenziós fejfájás – középsúlyos fájdalom, inkább tompa, nyomásszerű érzés jellemzi, főként a homlokon vagy a tarkónál jelentkezik;

migrén – erős, vissza-visszatérő, lüktető fájdalom, amely általában csak a fej egyik oldalán jelentkezik;

cluster fejfájás – viszonylag ritkán fordul elő, nagyon erős fájdalommal jár, amely leginkább a szem környékén jelentkezik;

szekunder fejfájás – valamilyen betegség – például influenza, arcüreggyulladás, magas vérnyomás – vagy állapot – úgymint másnaposság vagy a szem megerőltetése – miatt lép fel.

Ezek miatt fájhat a fejed

A fejfájás oka nem mindig azonosítható egyértelműen, de azért vannak olyan tényezők, amelyek könnyen kiválthatják a kellemetlen tünetet. Ilyenek például az alábbiak:

rendszertelen étkezés;

stressz,

alváshiány,

túlzásba vitt alkoholfogyasztás,

túl sok koffein bevitele,

hangos zajok,

túl erős fény vagy szag,

túlságosan ingergazdag környezet.

Mi segíthet a megelőzésben és a csillapításban?

Fontos, hogy mindenki egyénileg kitapasztalja, hogy neki milyen módszerek segítenek a fejfájás megelőzésében és csillapításában. A tapasztalatok szerint az alábbiak például sokaknál beválhatnak:

alvás, pihenés;

nyújtás – főként a hát- és nyakizmok ellazítása fontos;

alapos szellőztetés vagy szabad levegőn töltött idő;

testmozgás (ha a fejfájás erőssége megengedi) – a véroxigénszint növekedése jótékony hatással bír;

csend és nyugalom;

elsötétített szoba;

fájdalomcsillapító gyógyszer.