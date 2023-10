Ez a nő valódi szuperképességekkel él

66 éves koráig fel sem figyeltek arra, hogy Jo Cameron máshogy működik, mint a többi ember. Ám néhány évvel ezelőtt egy műtét után a szokásosnál gyorsabban felépült, és egyáltalán nem érzett fájdalmat – ez keltette fel az orvosok figyelmét. Akkor vették észre, hogy Cameron korábban számos égési sérülést és vágást szenvedett el szenvedés nélkül, és olyan gyorsan gyógyult, hogy ritkán volt szüksége orvosi ellátásra. Mint kiderült: egy ritka genetikai mutációnak köszönheti, hogy nem ismeri a fájdalmat, a félelmet, és szervezete gyorsabban regenerálódik, mint másoké – számol be a különleges esetről az IFL Science.

Új gyógyszerek kifejlesztését remélik az állapota megfejtéséből

A genetikusoknak hat évbe telt, mire azonosították a Cameron szokatlan tulajdonságaiért felelős gént. Jelenleg a University College London kutatói azt vizsgálják: hogyan fejeződik ki a nő genetikája molekuláris szinten. A nő állapota egyébként azért ilyen szokatlan, mert két mutáció együttesen szerepel a testében, ami a laboratóriumban történő reprodukálását is megnehezíti.

A fájdalom nélküli élet persze jól hangzik, ám a fájdalomnak fontos szerepe van, az figyelmeztet ugyanis arra, ha valami baj van. Ha például valaki nem érzi, hogy megsérült, kezeletlen marad a sebe és elfertőződhet. De ugyanígy egy vakbélgyulladást is érezni kell ahhoz, hogy időben be tudjanak avatkozni. Ráadásul Cameron szuperképességei kellemetlen mellékhatásokkal is járnak: látszólag ezekkel összefüggő enyhe memóriazavaroktól szenved, egy műtét után pedig a morfium hatására erős hányinger és hányás kínozta. Még furcsább, hogy a nyála kivételes gyorsasággal oldja fel a fogászati fixálószereket.