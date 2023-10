Újabb szirupokban találtak mérgező vegyületet az indiai hatóságok. Az állami élelmiszer- és gyógyszerügyi biztos elmondása szerint a Norris Medicines gyárának szeptemberi vizsgálata után felfüggesztették a gyógyszergyártást, közegészségügyi körülményekre hivatkozva.

Egyre több indiai gyerekgyógyszerben találnak mérgező vegyületet. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

„Elfogadhatatlan mennyiségű mérgező vegyület”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztusi jelentése szerint az Irakban árusított köhögéscsillapító termékekben is elfogadhatatlan mennyiségű mérgező vegyületet találtak. Az indiai gyógyszerszabályozó hatóság a Fourrts indiai vállalat által gyártott köhögéscsillapító szirup három, augusztusban piacra dobott terméksorában is mérgező anyagokat talált.

A vállalat elnöke augusztusban azt mondta, a közelmúltban vizsgált szirupok ellenőrzése során nem találtak mérgező anyagokat. Elmondása szerint nem érkezett jelentés hozzájuk halálesetről vagy káros hatásokról, az iraki piacra bocsátott termékeiket pedig elővigyázatosságból visszahívták.