Ágyipoloska-invázió: már iskolákat zárnak be Franciaországban

Franciaország hét iskolát kényszerült bezárni, mert egyre nagyobb aggodalomra ad okot a poloskák fertőzése – írja a a 24.hu a Guardian-re hivatkozva. Gabriel Attal oktatási miniszter a France 5 televíziónak arról beszélt, hogy úgy tudja, eddig tizenhét oktatási intézményben fedeztek fel ágyi poloskákat, melyek közül hetet be is kellett zárni.

A francia kormány a héten egy sor ülést tartott, hogy megvizsgálja, mi állhat a poloskabejelentések megugró számai mögött, miközben Franciaország a rögbi-világbajnokság házigazdája és a 2024-es párizsi olimpia megrendezésére is készül.

Fotó: Getty Images

Közel 60 ezer intézményünk van, és itt csak néhány tucatról beszélünk, de az igaz, hogy az esetek halmozódnak. Azonnali válaszra van szükség, hogy 24 órán belül el tudjuk látni az érintett intézményeket – mondta a tárcavezető a tévéinterjúban.

A vérszívó rovarokat a párizsi metróban, a nagy sebességű vonatokon és a párizsi Charles De Gaulle repülőtéren is észlelték, de a francia háztartások tizede is szenvedett poloskaproblémától az elmúlt néhány évben.

Ez nem az az ártatlan rovar, ami nyaranta ellepi az erkélyeinket és függönyeinket. Annál sokkal kisebb, de sokkal nagyobb pusztítást képes végezni, és ha befészkeli magát egy lakásba, nehéz teljesen kiirtani. Sajnos vérszívó, ráadásul éjjel támad, viszkető csípéseket és foltos lepedőt hagyva maga után. Képes a fali repedéseken, vezetékrendszereken is terjedni lakásról lakásra. Előfordul, hogy nappal nem is észlelhető a jelenlétük, de villanyoltás után csapatosan érkeznek. Az irtása azért nehéz, mert a legkisebb résekbe, varratokba, ágyvégekbe rakja a petéit, és persze magát a petéket is el kell pusztítani ahhoz, hogy ne legyen utánpótlás, ezért az irtási munkát ismételni kell, és nem is olcsó: Magyarországon 25-30 ezer forint körüli egy alkalom.