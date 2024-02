Sok külföldre vándorolt orvos ezért jön haza

„A tb-alapú ellátás minőségromlása helyzetbe hozza Magyarországon a magánegészségügyet. Nemrég még az orvosi kamara elnöke is arra buzdított, hogy aki csak teheti, rakjon félre arra, hogy amikor baj van, el tudjon menni magánorvoshoz” – olvasható a Telex cikkében. Mint írták, a szektorba egyre több nagynevű befektető száll be, és – jellemzően kényszerűségből, de – a páciensek érdeklődése is jelentősen megnőtt az utóbbi évtizedben.

A páciensek – ha megtehetik – inkább mélyen a zsebükbe nyúlnak, hogy ne kelljen hónapokat-éveket várni az állami ellátásra. Fotó: Getty Images

A költségek nőnek, a betegek fogynak

A 2010-es években valóban dübörgött a magyar magánegészségügy. A 2022–2023-as időszakban azonban megtorpanás, sőt visszaesés látszik a betegek és a műtétek számában egyaránt. Leginkább azok a páciensek tűntek el a szektorból, akik a megélhetési költségek emelkedése mellett már egyáltalán nem tudja megteremteni a magánellátásra szükséges összeget, és korábban is csak családi összefogással tudták kifizetni a fájdalmat megszüntető vagy halaszthatatlan beavatkozásokat, amelyekre az állami egészségügyben nagyon sokat kellett volna várniuk. A korábbi, „inkább fizetek, minthogy hónapokig várjak” felfogás mára tehát megfordult: „inkább várok bármeddig az ingyenes ellátásra, minthogy ennyit fizessek a magánorvosért”.

A magánegészségügyet egyébként sokan a szabad orvosválasztás lehetősége miatt részesítik előnyben, és hajlandóak ezért a műtétek árának akár 10-30 százalékát is kifizetni az orvosoknak. A magánszektorban tevékenykedő szakemberek így aztán havonta akár nettó 5-10 millió forintot is zsebre tesznek, ennek hatására pedig már egyfajta orvos-hazavándorlás is elindult. Leginkább az Egyesült Királyságból, de Németországból és Svájcból is sok orvos visszatért Magyarországra – de nem a közegészségügybe.