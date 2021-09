A hátfájás lehetséges okai

A hátunk felső részében igen gyakran jelentkezik fájdalom, sokszor a rossz tartás miatt, de ízületi gyulladás vagy más betegség is előidézheti a kellemetlen tüneteket. A jellemző okokat és azok kezelési lehetőségeit Dr. Arnold Dénes Arnold fájdalomspecialista, a FájdalomKözpont sebésze ismerteti.

Izomgyengeség és rossz tartás

Az izmok elgyengüléséhez nem kell túl sok. Elég csak egész nap a munkahelyünkön, majd otthon ülni - többnyire rossz pozícióban. Az izomgyengeség és a rossz tartás pedig hosszútávon fájdalmat okoz. A gravitáció és a test súlya ugyanis eleve nyomást helyez a gerincre, a csigolyákra és a szalagokra, amelyek így egy rossz helyzethez kénytelenek alkalmazkodni. A megoldás mindenképpen az ortopéd orvos és a gyógytornász vagy mozgásterapeuta együttműködése. Elsősorban a fájdalmat kell megszüntetni, majd helyre kell állítani a helyes struktúrákat és izomerőt.

A hirtelen terhelés vagy egy rossz mozdulat is nagy fájdalmakat okozhat. Fotó: 123rf

Izmok túlterhelése

Az izmok túlterhelése miatti hátfájdalom elsősorban a gyakran ismételt mozdulatoktól alakul ki, húzódás,rándulásvagy irritáció következményeként. Ez lehet munkahelyi ártalom, de egyes sportok - például a baseball - miatt is jelentkezhetnek a panaszok. A megoldás első lépése a pihentetés, majd következhetnek a fizikoterápiás eljárások (például lökéshullám, lézerterápia, TENS-kezelés). Ebben az esetben is nagyon fontos a gyógytornász által beállított, megfelelően kivitelezett mozgás.

Sérülés

Számos trauma érheti a hát felső részét. Sérülést okozhat például egy esés, egy munkával kapcsolatos tevékenység, vagy akár egy szerencsétlenül kivitelezett emelés is. Afájdaloma nyilvánvaló esetekben azonnal megjelenik, de az is előfordulhat, hogy csak másnap jelentkeznek a panaszok. Érdemes minden esetben orvoshoz fordulni, hogy elkerülhessük az esetleges komplikációkat, például a krónikus fájdalmat vagy idegkárosodást, valamint a bénulást.

Porckorongsérv

A porckorongok kívülről körkörös gyűrűkből épülnek fel, belülről kocsonyás anyag alkotja őket. Feladatuk, hogy biztosítsák a gerinc rugalmasságát és csillapítsák a gerincre ható erőket. Az idővel kopásnak induló porckorong könnyebben megsérülhet. Egy nagyobb terhelésre a gyűrűk átszakadhatnak, a porckorongban lévő anyag kitüremkedhet, és létrejöhet a porckorongsérv, amely akkor is fáj, ha nem szakad ki.

A porckorongsérv kezelése több pillérre épül: a fájdalomterápia éppúgy fontos, mint a speciális mozgásterápia, végső esetben pedig műtétre is szükség lehet.

Kisugárzó fájdalom is megjelenhet, nyakisérvesetén például a felső végtagban. Emellett ritkán olyan neurológiai tünetek jelentkezhetnek, mint a végtagok izmainak gyengülése vagy a zsibbadás.

Idegbecsípődés

Előfordulhat, hogy éppen a porckorongsérvtől elcsúszott porckorong nyom egy ideget, de izomhúzódás vagy izommerevség miatt is kialakulhat az éles fájdalommal járó idegbecsípődés. A probléma kezelése a kiváltó októl függ. Egyes esetekben izomlazító- és helyi gyulladáscsökkentő injekcióval is megszűnik a panasz, porckorongsérv fennállása esetén azonban már egy összetettebb terápiára lesz szükség.

Porckopás

A porckopás során az ízületeket borító porc elvékonyodik, töredezni kezd, sőt, lassan fel is szívódhat. A folyamat jellemzően lassan, évek - vagy akár évtizedek - alatt megy végbe. Az esetek döntő többségében komoly fájdalmat, mozgáskorlátozottságot és merevséget okoz, de akár deformitások is kialakulhatnak.

A porckopás kezelésének egyik leghatékonyabb eszköze a hialuronsavas injekciókúra. A többalkalmas injektálással ugyanis "kenőanyag" juttatható az ízülethez, így csökken a mozgás során keletkező súrlódás, valamint mérséklődnek az ízületet érő lökések is. A terápiát általában évente egyszer meg kell ismételni, egy kezeléssel 6-12 hónapos át javulás érhető el. A térd- és vállízületbe a természetes hatóanyag-tartalmú hialuronsav injekció és az orvosi kollagén injekció kombináltan is adható. Segíthet még az orvosi lézerkezelés és a lökéshullám-terápia is, a módszerek kombinációja pedig egyes esetekben fokozhatja a hatékonyságot.

Gerincízületi gyulladások

Magyarországon körülbelül 150-200 ezer ember él pikkelysömörrel, ezek közül 15-40 ezer esetben várható ízületi gyulladás kialakulása.

Több betegség is a gerincízületi gyulladások csoportjába tartozik, többek között a Bechterew-kór és a pikkelysömört kísérő arthritis psoriatica is. A gyulladás az inak, a szalagok, az ízületi tok és a rostos porc lehorgonyzási pontjainak csonthártyájában indul meg. A korai felismerés ebben az esetben nagyon fontos, időben elkezdett kezeléssel ugyanis a betegség természetes lefolyása kedvezően módosítható és megelőzhető a súlyos állapotromlás is.

Egyéb okok

A hát felső részén megjelenő fájdalomnak a fentieken kívül számos oka lehet még. A gerincferdülés, a gerinc kisízületi kopása, a fibromyalgia, a Scheuermann-kór, a szívinfarktus, az övsömör, valamint a hasnyálmirigy, az epe, a tüdő és a mellhártya különböző betegségei is okozhatnak hasonló panaszokat - ismerteti a szakértő. A pontos diagnózis felállításához tehát elengedhetetlen a mielőbbi kivizsgálás.