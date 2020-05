Fibromyalgia: ezek a figyelmeztető jelei

Szintén gyakran számolnak beállandó kimerültségről, fáradékonyságról, mely tulajdonképpen. A jól meghatározható okokra visszavezethető, kimerültség típusú fáradtsággal szemben a fibromyalgiások fájdalmát könnyen kísérheti depresszió és elszigetelődés is. Sajnos, a fáradékonyságot nehéz lehet "kezelni" is, időnként egy-egy kellemes délutáni szunyókálás megoldást jelenthet, más napokon viszont semmivel sem lehet ezt enyhíteni.

A fáradékonyságot ráadásul tovább ronthatja az is, hogy sok fibromyalgiás beteg így még a hosszabb éjszakai alvás sem elég pihentető a számukra. Gyakran nehezen alszanak el vagy éppen többször is felriadnak éjjel. Ez pedig, a többi tünettel együtt,, ráadásul a fájdalom és az alvászavarok együtt ördögi körbe taszítják a beteget, hiszen az állandó fájdalom miatt nem tud aludni, az állandó fáradtság pedig csak tovább fokozza a fájdalmaikat.

A fibromyalgiában érintett betegeknél sajnos nagyobb augyanakkor a depressziós betegeknél a fibromyalgia is többször jelenik meg. Ezek az összefüggések sajnos a tünetek intenzívebbé válásával is együtt járnak, hiszen a depressziós betegek gyakran nehezebben tudnak megküzdeni a betegségeikkel, a fibromyalgia állandó fájdalma pedig még a legkiegyensúlyozottabb embert is megviseli.