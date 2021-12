A fájdalmas nyelést okai

Kétféle betegség is lehet

Attól függően, hogy melyik érzéssel van dolgunk, két betegséget különböztetünk meg. Odynophagia esetén a nyelés fájdalmas, dysphagia esetén pedig fájdalommal nem járó nyelési nehézségről beszélünk. A kettő együtt, de akár önálló tünetként is jelentkezhet, illetve gyakran összekeverik egy nagyon gyakori, ám az eddig felsoroltaktól különböző kórképpel: a globus sensationnel - jelentése: "gombócérzés" a torokban -, mely azonban direkt módon a nyelési mechanizmust nem befolyásolja.

Nem csak a légúti betegség tünete

Mindnyájan tapasztaltuk már a légúti fertőzésekkel járó erős torokfájás érzését. Ilyenkor minden falat szúrós kaktuszként szántja fel a torkunkat, még egy korty tea lenyelése is fájdalmas lehet. Ezt az érzést nemcsak légúti betegségek vagy a torok gyulladása okozhatja, de gyomorégés, reflux betegség, a száj-torok- és a nyelőcső területét érintő gombásfertőzésjele is lehet.

Kialakulásában szerepet játszhat egy sérülés - például éles felületű magok lenyelése -, túl forró vagy jeges italok fogyasztása, de a dohányzás, alkoholfogyasztás nyálkahártyát irritáló hatása is okozhatja. A fájdalmas nyelés súlyos betegségekre, az immunrendszer legyengülésére és az algarat, garat vagy nyelőcső rákos megbetegedésére is figyelmeztethet.

Nem csak légúti betegségre gyanakodhatunk, ha nyelési nehézségeink vannak

Ha nem múlik el magától

A fájdalmas nyelés az esetek egy részében magától is elmúlik, a kiváltó ok függvényében 1-2 héten belül. Ilyenkor rendszerint egyéb, légúti betegséget jelző tünet is jelentkezik: fáradtság, láz, fejfájás, kimerültség, rossz közérzet. Ha azonban ennél tovább tart, afájdalommiatt az evés és az ivás is nehezen megy, javasolt orvoshoz fordulni! Az elhúzódó panaszokkal nemcsak a súlyosabb betegségek túl kései felismerését kockáztatjuk, de megnő a fogyás, kiszáradás veszélye is, illetve a nyelési gondok miatt félrenyelés is előfordulhat, ami akár tüdőgyulladáshoz is vezethet.

Javasolt a laborvizsgálat

A nyelési panaszok okainak diagnosztizálásához fül-orr-gégészeti vizsgálatra van szükség. Ilyenkor az orvos alaposan kikérdezi a beteget: mikor kezdődtek a panaszai, jelentkezett-e egyéb tünete is, pontosan mit érez, milyen gyógyszereket szed, milyen egyéb betegségei vannak. Ezt követően megvizsgálja a beteget, majd szükség esetén laborvizsgálatokat javasolhat.

Az eredmények birtokában lehet meghatározni a kezelést, amely a kiváltó ok függvényében jelentheti antibiotikum, gyulladáscsökkentő vagy gyomorsav-csökkentő készítmények szedését, esetleg műtéti kezelést. A gyógyulási időszakban javasolt a kezelőorvos tanácsait betartani: például az irritáló hatású erős, fűszeres ételek kerülését, a könnyen rágható, nem sértő ételek fogyasztását, a dohányzás, a szénsavas italok és az alkohol mellőzését.

Forrás: Fül-orr-gégeközpont