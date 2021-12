Két gyakori bőrprobléma férfiaknál

Bőrproblémákkal nem csak a nők küzdenek. Ezek felismerése, kezelése, valamint a bőr egészségének tudatos megóvása egy férfi számára sem lehet kínos - ezt a témát járta körül Matthew Solan, a Harvard Men's Health Watch vezető szerkesztője, amikor úgy döntött, hogy "elővesz" két jellegzetes, férfiaknál is gyakran előforduló bőrproblémát. Sportolóként korábban maga is szembesült és megküzdött ezekkel, sőt, ahogy a Harvard Health Publishing oldalán megjelent összefoglalójában írja, időnként újra és újra előjönnek nála - ahogy másoknál is.

Az atlétalábnak csak a neve rejtélyes, valójában bőrgombáról van szó. Fotó: Getty Images

A száraz bőr átka

A dehidratált, száraz bőr egyértelmű tünetei közé tartoznak a testszerte - vagy csak egy-egy területen - megjelenő, esetenként bőrpírral kísért, száraz, hámló foltok és a viszketés. Ahogy Solan is írja, a száraz bőr évszaktól függetlenül megkeserítheti életünket. Nyáron a túlzásba vitt napozás - az állandó UV-sugárzásnak kitett bőr kevésbé képes megtartani a nedvességet -, télen pedig a fűtéssel járó száraz levegő és a hideg időjárás "tehet be" az érzékeny bőrűeknek.

A legalapvetőbb lépés ilyenkor a hidratáló krémek és testápolók használata, amelyek vizet és lipideket tartalmaznak. Előbbiek helyreállítják a bőr nedvességtartalmát, utóbbiak pedig gondoskodnak annak "zsírozásáról", vagyis arról, hogy sima és rugalmas legyen, ne repedezzen be vagy száradjon ki. Ez azért különösen fontos, mert a sérült bőrfelszínen keresztül a kórokozók könnyebben bejutnak szervezetünkbe.

Nem mindegy, hogy milyen bőrápolókat használunk, és hogyan tisztálkodunk, ha száraz a bőrünk. Legyen a bőrszárazság oka akár külső, akár belső, különleges törődést kíván. Hogy miért? Kisokos az ún. alipikus bőrtípusról.

Matthew Solan a vazelin- és a különféle ásványiolaj-tartalmú krémek használatát is ajánlja. A vazelin (puha paraffin) gél állagú szénhidrogén-keverék, amely víztaszító hatású, így a bőrbe zárja nedvességet. (Ahogy az ásványi olajok is.) Ám a vazelin nem egy mindenre használható bőrápoló csodaszer: érdemes csínján bánni vele. Leginkább sérült bőrfelszín kezelésére alkalmas, ugyanis lezárja a sebet, így a sérült területen keresztül nem jutnak be a kórokozók. Emellett nedvesen tartja azt, így nem repedezik be. Alkalmanként bevethető az extrém száraz területeken is: például a sarkaknál, a térd- vagy könyökhajlatban, mert rövid idő alatt felpuhítja a bőrt. Ahhoz, hogy bőrünk ne száradjon ki, tartsuk be az alábbiakat.

Gondoskodjunk róla, hogy lakásunkban és munkahelyünkön ideális legyen a levegő páratartalma. Ha szükséges, párásítsunk: e célra a fűtőtestre helyezett, vízzel töltött tál is tökéletesen megfelel.

Forró víz helyett langyossal zuhanyozzunk, mert a meleg víz kiszáríthatja a bőrt: lemossa a felszínéről a természetes olajokat.

Lehetőség szerint használjunk olyan szappant vagy tusfürdőt, amely nem szárító hatású, valamint illat- és adalékanyagmentes, így nem irritálja a bőrt.

valamint illat- és adalékanyagmentes, így nem irritálja a bőrt. Zuhanyozás vagy fürdés után ne feledkezzünk meg a hidratáló testápoló használatáról. Ha nem is minden alkalommal, de hetente többször ápoljuk vele bőrünket.

Nem csak a sportolók réme az atlétaláb

A nevével ellentétben nem kizárólag sportolóknál alakulhat ki az atlétalábnak is nevezett, bőrfelszínt érintő gombás fertőzés. Árulkodó jelei közé tartozik a durva viszketés, a repedezett, hólyagos vagy hámló bőrfelület, különösen a lábujjak között és a talpon - de nem korlátozódik kizárólag ezekre a helyekre. A bőrgombás esetek 80 százalékáért felelős dermatofiták meleg, nedves környezetben, például a zuhanyzókban és az öltözőkben tenyésznek, ahol az emberek egy része mezítláb jár. Az izzadsággal átitatott zoknik és cipők is ideális környezetet jelentenek a dermatofiták számára.

A már fennálló gombás fertőzéssel érdemes szakemberhez fordulni, mert bár léteznek vény nélkül kapható gombaellenes szerek és kenőcsök, nem biztos, hogy mindegyik alkalmas a kialakultfertőzéskezelésére és megszüntetésére. Ha nem megfelelőt választunk, a kellemetlen tünetek hetekig-hónapokig is elhúzódhatnak.

Ahogy saját tapasztalataiból kiindulva Solan is írta: abőrgombásodáselkerülésének az a legjobb módja, ha lábunk a lehetőségekhez képest mindig száraz és tiszta. Ezt az alábbiak betartásával érhetjük el.