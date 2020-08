Napégés

A mértékletes napfürdőzés kedvező hatással van a szervezetünkre, azonban a túlzott ultraviola sugárzás számos baj forrása lehet. Napozás közben két fajtája éri a bőrünket: az UV-A, amely károsítja a kollagén rostokat és ezáltal korai bőröregedést idézhet elő, illetve az UV-B, amely leégést, illetve DNS- és RNS-károsodást okozhat a szervezetünkben. Bár a bőrben található pigmentációért felelős melanin alapvetően hatékonyan nyeli el a napfényt, azonban erős sugárzás esetén ez gyakran nem elegendő. Különösen jellemző ez gyermekkorban, amikor még a bőr vékonyabb, nedvességtartó képessége gyengébb, sejtjei lazábban kapcsolódnak, a pigmentáció pedig fejletlen. Az idősebbek számára szintén fokozottan veszélyes lehet az UV sugárzás, mivel azimmunrendszermár gyengébben működik, az irharétegük elvékonyodik, valamint sokat veszít a kollagén, a nedvesség-, és zsír tartalmából is.

A napégésre is igaz, hogy jobb megelőzni, mint utólag kezelni. Fotó: iStock

Fontos hangsúlyozni, hogy megfelelő napvédő szerek használata nélkül bármely életkorban szenvedhetünk napégést; ha ez megtörténik, a sérült bőr azonnal reagálni kezd: a vérerek kitágulnak, megnő a véráramlás, kipirosodik a bőr. Az immunsejtek védekezésképpen megkezdik a mutálódásnak kitett sejtek elpusztítását és eltávolítását, amelynek komoly tumormegelőző szerepe van. Az elhalt részek lehámlanak, vagy ha nagyfokú a napégés, hólyagok is képződhetnek. Szintén a napfény hatására jelennek meg a sokszor látványos tüneteket okozó szeplők, illetve az akár a nagyobb kiterjedésű sötét pigment foltok, valamint a fehér színű társaik is, amelyek a bőrben található pigmentsejtek elpusztulása miatt keletkeznek.

Hidratálás kívül-belül

A feszülő, viszkető, fájdalmas bőr veszít nedvességtartalmából, ezért leégés esetén azonnali teendő a nagy mennyiségű folyadékfogyasztás, valamint enyhülést hozhat a hűvös vízben zuhanyzás is. Amennyiben a napégés kifejezetten súlyos, kiterjedt vagy hólyagos, akár orvosi ellátásra és infúziós folyadékpótlásra is szükség lehet. Fontos a megfelelő hidratálás külsőleg is, elsősorban bőrkímélő, kifejezetten erre a célra kifejlesztett krémekkel, permetekkel vagy habokkal. A puhító, nyugtató hatású készítmények gondoskodnak a felhevült bőr regenerálódásától és stimulálják a védelmi rendszerét.

Az olyan hatóanyagok, mint például a gyulladáscsökkentő allantoin, az öregedés gátló és szöveterősítő ginkgo biloba, a bőrlágyító és -nyugtató shea vaj, valamint a hidratáló glicerin még inkább elősegítik a mielőbbi regenerálódást és enyhítik a kellemetlen tüneteket. A napfénynek kitett, sérült bőrfelszín helyreállítása során csökkenteni kell a hegesedés és a barna foltok (hiperpigmentáció) kialakulásának kockázatát is. A növényekből kivont rezveratrol vegyület, valamint acinkés a réz nagyban elősegítik a bőr megtisztítását és teljes körű rekonstrukcióját, akárcsak a hialuronsavval, amely kíméletesen hidratálva nyújt védelmet.

Megelőzés

A napsugárzás káros hatásait sokkal célszerűbb kivédeni, mint utólag kezelni, különösen akkor, ha olyan súlyos következményei lehetnek, mint a bőrrák. Minden életkorban, minden bőrtípus esetén szükség van fényvédő szerek használata. Világos bőrűek számára pedig kifejezetten nélkülözhetetlen, hiszen erős UV sugárzásnak kitéve akár negyedóra alatt napégést szenvedhetnek.

Mindig az életkornak és a bőrtípusunknak megfelelő készítményt válasszunk, az érzékenyebbek pedig helyezzék előtérbe a sejtszintű védelemmel rendelkező termékeket. Fontos, hogy napra menetel előtt legalább 20 perccel használjuk a megfelelően kiválasztott fényvédő szereket, amit legkésőbb 2 óránként ismételjünk meg. Ha úszunk vagy erőteljesen izzadunk, akkor pedig még gyakrabban. A közvetlen napfényt kerüljük 11-15 óra között, hogy biztosan megóvjuk bőrünket a legerőteljesebb UV sugárzás időszakában.