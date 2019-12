Hányszor kell zuhanyozni hetente?

Miért zuhanyozunk?

Egyre több olyan termék kerül a piacra, amelyek használatával sport után frissen és illatosan hagyhatjuk el az edzőtermet anélkül is, hogy lezuhanyoznánk - gondoljunk csak a különböző dezodorokra, szárazsamponokra, nedves törlőkendőkre. Tény, hogy ezekkel sok időt spórolhatunk, de ha nagyon megizzadtunk, mégiscsak jobb, ha inkább beugrunk a zuhany alá.

"Azért zuhanyzunk, hogy eltávolítsuk a bőrünkről a felesleges olajat, az elhalt hámsejteket, a baktériumokat és a piszkot. Ha mindez a bőrön maradva lerakódik, annak számos káros következménye lehet, például pattanások, bakteriális- vagy gombás fertőzések kialakulása is" - magyarázta dr. Waldorf. Azoknál, akik kifejezetten hajlamosak a pattanásosodásra, a sport után közvetlenül történő zuhanyzás megakadályozhatja a pórusok eltömődését. Ez kiemelkedően fontos azok számára, akik esetleg sminkben edzenek, bár ez egyetlen szakértő szerint sem jó ötlet. Ha zuhanyozni nincs lehetőség, akkor is mindenképpen töröljük át magunkat egy bevizezett törölközővel.

A zuhanyzás gyakoriságánál fontos szempont a bőrtípus

A bőrtípus is nagyon fontos

Akiknek kifejezetten zsíros bőre van, fontos, hogy naponta zuhanyozzanak. Akiknek a bőre viszont nagyon száraz vagy érzékeny, azoknak elég lehet minden másnap is, ez segíthet enyhíteni a viszketést és a kivörösödést. Akinek száraz a bőre, valamint rendszeresen, akár mindennap sportol, annak a kifejezetten érzékeny bőrre kifejlesztett tisztálkodószerek használatát javasolják a szakértők, és azt, hogy mindig használjanak testápolót is. Azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy idővel megváltozhat a bőrtípus - az idős emberek bőre gyakran szárazabb lesz, ami fokozódhat akkor, ha heti szinten több alkalommal is forró fürdőt vesznek.

Ha óvni szeretnénk bőrünk egészségét, a kevesebb több: kíméletesebb, ha hosszú, forró fürdő helyett gyors, melegvizes zuhanyt, szappan helyett a bőr nedvességtartalmának megőrzését szolgáló készítményeket választunk. Hogyan lesz a legegészségesebb a fürdés? Kattintson!

A környezeti tényezőket se hagyjuk figyelmen kívül

Ha valaki olyan helyen él, ahol az éghajlat meleg és párás, érdemes naponta zuhanyoznia, hogy elkerülje, hogy a bőrén elszaporodjanak a baktériumok, ami a bőrproblémákon kívül kellemetlen testszagot is eredményezhet. Hűvösebb éghajlatú helyeken, illetve évszakokban - ha nem sportoltunk - elég lehet kevésbé gyakran fürdeni, zuhanyozni, hiszen a meleg víz csak még jobban kiszárítja a bőrt. Ilyenkor hámlás, viszketés is jelentkezhet - ha ezt tapasztaljuk, benedvesített mosdókendővel törölgessük át magunkat, illetve legyünk mértékletesen a testradírozással is.

A szakemberek szerint a zuhanyozás gyakoriságánál fontosabb az alaposság, illetve az, hogy a víz ne legyen túl forró, és hogy ne zuhanyozzunk 10 percnél tovább, illetve, hogy ne használjunk hámlasztó hatású termékeket napi szinten, hacsak az orvosunk valami miatt másképp nem rendeli.

Forrás: health.com