8 tipp a szem alatti sötét karikák ellen

Használjunk fényvédő krémet!

Bár ideális esetben minden alkalommal bekenjük magunkat, amikor a szabadba megyünk, mégis sokszor elfeledkezünk erről a területről. Pedig a szem körüli vékony bőrréteg nagyon érzékeny, és a fény okozta hiperpigmentáció ezen a területen még látványosabb. Tegyünk tehát egy kevés fényvédő krémet erre a területre, vagy használjunk olyan szemránckrémet, amelyben fényvédő is van.

Fedjük el a karikákat!

A sötét karikák ellen egy jó minőségű, krémes korrektort is bevethetünk. Válasszunk a bőrünk árnyalatánál valamivel világosabbat, ha pedig a karikák nemcsak sötétek, de jól érzékelhető kékes vagy lilás árnyalatúak (ez mindenkinél változó és a bőr alaptónusától függ), akkor narancsos-sárgás korrektort is kipróbálhatunk. A korrektort ne csak közvetlenül a szem alá vigyük fel, hanem kicsit az orcákra is, V alakban. Ecsettel vagy a gyűrűsujjunkkal dolgozzuk el, és fixáljuk púderrel.

Válasszunk megfelelő szemkörnyékápolót!

A tökéletes szemkörnyékápoló nemcsak hidratálja, frissíti és védi a szem körüli érzékeny bőrt, de megvéd a sötét karikáktól és a szem alatti táskák kialakulásától is, emellett simítja a bőrünket és felfrissíti a tekintetünket. Keressünk retinol vagy koffeintartalmú krémeket (ezek nagyon hatásosan halványíthatják a karikákat és csökkentik a duzzanatokat), illetve olyan termékeket, melyek opálosak, irizálóak, ezek ugyanis a fény-árnyék hatások segítségével kevésbé láthatóvá teszik a sötét karikákat.

A szem alatti sötét karikák ellen kiváló az uborka. Fotó: Getty Images

Bánjunk óvatosan a bőrünkkel!

Ne masszírozgassuk a szem alatti érzékeny bőrterületet, mert meghúzhatjuk, kinyújthatjuk a bőrt, illetve olyan mikroszkopikus sérüléseket okozhatunk, melyek a kapillárisok roncsolódásával, így a sötét karikák kialakulásával járnak együtt. A szemfesték lemosásakor se dörzsöljük ezt a területet, inkább válasszunk olyan sminklemosót, mely anélkül is hatásos, hogy "meggyötörnénk" a bőrünket.

Alkalmazzunk hideg borogatást!

Az egyik legrégibb trükk a duzzadt, fáradt szemek és a szem alatti sötét karikák ellen a hideg borogatás. Áztassunk hideg vízbe egy tiszta törlőkendőt vagy kis törülközőt, majd ezt tegyük a szemünkre legalább öt percre. Ez összehúzza a szem alatti vérereket, így csökken a duzzanat és a sötét árnyalat is. Szintén jó megoldás, ha alaposan lehűtött kanalat teszünk a szemünkre (vigyázzunk azonban, a kanalat ne a fagyasztóba tegyük, mert könnyen apróbb fagyási sérüléseket okozhatnunk).

Borogassunk uborkával!

Az uborka nemcsak frissítő és hűsítő hatású, de összehúzza az ereket is, valamint számos vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst tartalmaz, melyek csökkentik a gyulladást és a duzzanatot. Egyszerűen vágjunk vastagabb szeletekre egy friss kígyóuborkát, a szeleteket tegyük fél órára a hűtőszekrénybe, majd tegyük a szeleteket a szemünkre. Legalább 10 percig hagyjuk hatni. Óvatosan mossuk meg a szem körüli területet langyos vízzel. Kipróbálhatjuk azt is, hogy az uborkát lereszeljük, a kinyomkodott levét leszűrjük egy edénybe, majd ebbe az uborkalébe mártott vattapamacsot tesszük a szemünkre. Legalább húsz percig hagyjuk hatni, majd langyos vízzel öblítsük le az arcot.

Olajozzunk!

A szem alatti sötét karikák sokszor azért tűnnek még látványosabbnak, mert a bőrünk itt szárazabb (emiatt természetesen a ráncok is látványosabbak). Használjunk természetes olajokat, hogy hidratáljuk, ápoljuk a bőrünket, ezek ráadásul a karikákat is hatékonyan halványítják, valamint olyan vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaznak, melyek lassítják az öregedést és védenek a káros környezeti hatások ellen. A leghatékonyabbak az édesmandula-, az avokádó- és a kókuszolaj. Este, lefekvés előtt melegítsünk fel egy kis mennyiségű olajat a tenyerünkben, majd óvatosan vigyük fel a szemünk alá, a gyűrűsujjunk segítségével alaposan dolgozzuk a bőrbe. Reggel öblítsük le az olaj maradékát langyos vízzel.

Készítsünk pakolást!

Érdemes kipróbálni különböző pakolásokat is a szem alatti sötét karikák ellen. Bár ilyeneket sok drogériában már néhány száz forintért is kaphatunk, otthon is készíthetünk nagyon hatékony pakolásokat. Például keverjünk össze kávézaccot annyi kókuszolajjal, hogy sűrű pasztát kapjunk, majd vigyük fel a szem alá, és hagyjuk hatni 15-20 percig. A kókuszolaj hidratáló és gyulladáscsökkentő hatású, a kávéban található koffein pedig élénkít.

Egy másik recept: keverjünk össze egy kevés hideg tejjel, joghurttal vagy íróval egy mokkáskanálnyi őrölt szerecsendiót és egy mokkáskanálnyi őrölt kurkumát, hogy sűrű pasztát kapjuk. Kenjük fel a sötét karikákra, hagyjuk hatni 10 percig. A kurkuma gyulladáscsökkentő, öregedésgátló és antioxidáns hatású, a tejtermékek frissítenek és simábbá teszik a bőrt, a szerecsendióban pedig olyan hatóanyagok találhatóak, melyek világosítják a bőrt. Mindkét pakolást óvatosan mossuk le langyos vízzel a hatóidő letelte után. Nagyon vigyázzunk, hogy a szemünkbe ne kerüljön!