Nagy lehűlés érkezik, veszélyben a barackok

Az elmúlt hetekben sorra dőltek meg a melegrekordok, a növények a tavaszt érezve fejlődésnek indultak, de a jövő hét közepén előre láthatólag lehűlés és fagy érkezik, ami veszélyezteti a korai csonthéjasokat - írta a HungaroMet Zrt csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint a hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál 5-8 Celsius-fokkal magasabban alakult, fagy gyakorlatilag nem volt az elmúlt 6-7 nap során, csak a fagyzugokban. Az elmúlt 30 nap átlaghőmérséklete is szokatlanul magas volt, mintegy 5-8 fokkal haladta meg a szokásos értéket.

Az elmúlt egy hét során jelentős csapadék csak az északi országrészben hullott, de az elmúlt kilencven nap csapadékösszege a déli országrész kivételével még mindig 10-70 milliméterrel haladja meg a sokéves átlagot. A talajok mélyebb rétegei már decemberben telítődtek nedvességgel, és ezt az állapotukat azóta is tartják, de a felső fél méteres réteg is bőven tartalmaz nedvességet. A felszín közeli réteg azonban az északi területek kivételével sokat veszített nedvességtartalmából, a belvízfoltok kiterjedése ennek ellenére csak lassan csökken az Alföldön.

A fagyok komoly károkat tehetnek a gyümölcsösökben. Fotó: Getty Images

A nem belvizes területeken az őszi vetések már tavaszi fejlődésnek indultak az enyhe időben. A gyümölcsfák nedvkeringése is megindult, a korai csonthéjasok már az északi országrészben is virágzás előtt állnak, délen pedig a korai fajták virágoznak. A kajszi a virágzás fázisában mínusz 2, mínusz 3 Celsius-foknál erősebb fagy estén már károsodik, márpedig még nagyon korán van ahhoz, hogy ennél nagyobb fagy ne legyen - írták, megjegyezve, 2021-ben és 2022-ben például március közepén mínusz 10 fok körüli fagyok is előfordultak az egész országban. Megpattant a rügy a körtéken és birseken is.

Az előrejelzés szerint keddig marad az átlagosnál jóval enyhébb, tavaszi idő, az éjszakák fagymentesek lesznek, napközben pedig többnyire 14-19 fok közé melegszik a levegő. A jövő hét elején azonban várhatóan északkeletire fordul az áramlás, ami markáns lehűlést jelent szerdától, csütörtöktől pedig megjelennek majd az éjszakai fagyok.