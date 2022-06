"A hozzátáplálás megkezdésekor a szülők a gyakori ételallergének - tej, tojás, gabonafélék - bevezetésével kapcsolatban szoktak inkább kérdéseket feltenni, ritkán találkozom csak a gyümölcsök miatti kételyekkel" - mondta el dr. Polgár Marianne gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa. A gyümölcsökről inkább az egészséges étkezés jut eszünkbe és ez így is van jól, ám azt is tudnunk kell, hogy a gyümölcsök is kiválthatnak allergiás reakciókat. Annak ellenére, hogy gyermekeknél gyakrabban találkozhatunk vele, kiviallergia bármilyen életkorban kialakulhat, ezért nagyobbaknál is figyelni kell a gyümölcs fogyasztása után fellépő szokatlan tünetekre.

A kiviallergia tünetei

Gyermekeknél az allergia tünetei változatos formában jelentkezhetnek. Gyakoriak a különböző bőrkiütések, piros foltok, csalánkiütés. Előfordulhat nehézlégzés. A kicsi nyűgösebb, sírósabb, ingerlékenyebb lehet, ennek hátterében a gyomor- és bélrendszert érintő tünetek is állhatnak, mint a hasfájás, puffadás, hányinger és hasmenés a kivi fogyasztását követően.

A kivi fogyasztása bármilyen életkorban okozhat allergiás reakciókat

Különös figyelmet érdemel, ha a kivi fogyasztása után szájviszketés, torokkaparás, égő, bizsergető érzés jelentkezik a szájban, ez ugyanis az orális allergia szindróma jele is lehet. Ezt az anyagok szerkezeti hasonlósága okozza, vagyis ha két anyag fehérjéi csak nagyon kis mértékben térnek el, akkor a szervezet nehezen tudja megkülönböztetni őket, ezért gyakran mindkettő tüneteket okoz. Keresztallergia pollen és étel, valamint étel és étel között is létrejöhet. A kivi fogyasztása például gyakran okoz szájüregi tüneteket latex- és nyírfaallergiásoknál, de a kivi mellett a banán, burgonya, paradicsom, alma és őszibarack is gyakran vált ki hasonló tüneteket.

A kezelés alapja a diéta

Ha úgy gondoljuk, hogy gyermekünk panaszai az étkezéssel is összefügghetnek, vagy visszatérő panasz nála a hasfájás, hasmenés, kiütések, ekcéma, akkor javasolt szakembert felkeresni és allergiavizsgálatot végeztetni. Ennek segítségével pontosan meg lehet határozni, hogy mi okozza a gyermek tüneteit, az adott étel vagy ételek elhagyásával pedig a panaszai is megszűnnek.

Az allergia bármilyen életkorban kialakulhat, először enyhébb, majd - ahogyan a szervezetet folyamatosan terheli a rendszeresen fogyasztott allergén - idővel egyre erősebb tüneteket is okozhat. Az allergiás reakció legsúlyosabb formája az anafilaxia, mely súlyos légzési nehézséggel, vérnyomáseséssel, sápadtsággal, verejtékezéssel és ájulással járhat. Ez az állapot sürgősségi ellátást igényel, ilyen esetben ne habozzunk mentőt hívni.