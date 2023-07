Hűsítő-frissítő dinnyés receptek a kánikula idejére

Tudtad, hogy a görögdinnye elnevezése nem görögországi származására utal? A név igazából a gördül szóból ered, és a dinnye kerek formájára utal. Ezt az érdekességet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) osztotta meg Facebook-posztjában. Emellett azonban három receptet is mutattak, amelyeket neked is érdemes kipróbálnod, ha szívesen megismernéd az eredetileg a tökfélék családjába tartozó dinnye új arcait is.

Zöldségekkel, sajttal és sonkával is fogyasztatjuk a dinnyét. Fotó: Getty Images

Dinnyesaláta

Hozzávalók 2 főre:

200 gramm sárgadinnye

100 gramm mozzarella vagy feta sajt

40 gramm sonka

egy maréknyi menta, bazsalikom vagy rukkola

balzsamecet (opcionális)

Elkészítés:

Kockázd fel a dinnyét, tépkedd rá a zöldfűszert és a sonkát, a sajtot pedig morzsold rá! Keverd össze, és már készen is vagy. Fogyasztás előtt ajánlott néhány óráig a hűtőben pihentetni. Tálaláskor meglocsolhatod egy kis balzsamecettel is.

A dinnyés jégkása a kicsik kedvece lehet. Fotó: Getty Images

Dinnyés jégkása

Hozzávalók 2 főre:

görög- vagy sárgadinnye

fejenként egy kis pohár jégkocka

citromlé

Elkészítés:

A dinnyét, a jeget és a citromlevet öntsd a turmixgépbe, turmixold a keveréket durvára, és már fogyaszthatod is! Feldobhatod még mentával és/vagy egyéb szezonális gyümölccsel, például eperrel, málnával vagy barackkal.

A házi jégkása biztosan egészségesebb és biztonságosabb, mint a rendezvényeken árusított.

Pikáns leves is készülhet a dinnyéből. Fotó: Getty Images

Hideg, pikáns dinnyeleves

Hozzávalók 2 főre:

200 gramm görögdinnye

1 darab paradicsom

fél darab kígyóuborka

2 szál szárzeller

citromlé vagy balzsamecet

ízlés szerint só, bors és friss bazsalikom

Elkészítés:

A dinnye húsát kanalazd ki! A többi zöldséget és a bazsalikomot mosd meg! Dobd az egészet a turmixgépbe és turmixold simára! Legalább 3 órára tedd be a hűtőbe fogyasztás előtt! Ízesítsd ízlés szerint, tálaláskor bazsalikommal és balzsamecettel díszítheted.