A K-vitamin szerepe és különböző formátumai általában kevésbé ismertek, pedig nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szervezetünk egészségesen működjön.

A K1-vitamint a természetben elsősorban zöld növények - például kelkáposzta, saláta, spárga, avokádó, spenót, brokkoli, árpafű, lucerna, spirulina alga - tartalmaznak. K2-vitamin azonban csak kisebb mennyiségben található meg bizonyos élelmiszerekben. K2-vitamin-források egyes tejtermékek - nyers tej, vaj, sajt, túró -, erjesztett szója, valamint a tojás és különböző húsok is. Emellett egy részét az ember vastagbelében található baktériumok is elő tudják állítani. Fontos kiemelni azonban azt is, hogy a táplálékkal bevitt K-vitamin csak bizonyos százaléka szívódik fel, és hasznosul az emberi szervezetben.

A zsírban oldódó K-vitamin két fő formátuma a K1- (fillokinon) és a K2-vitamin (menakinon) . Míg az előbbi természetes módon fotoszintézis folyamán jön létre - így elsődleges forrásai a zöld növények - a K2-vitamint alapvetően a bélbaktériumok állítják elő a számunkra. A kétféle K-vitaminra a szervezetnek is máshogy van szüksége: a K1-vitamin elsősorban a véralvadásban játszik szerepet - segíti az ehhez szükséges fehérjék összetapadását -, a K2-vitamin pedig a számos fontos feladata mellett például a csontképző folyamatban tölt be nélkülözhetetlen szerepet.

Tisztelettel kérdezem:ha krém formájában kenjük a D-vitamint,abban az esetben is ajánlatos szedni mellé a K-2 vitamint? Köszönettel

Kedves Hölgyem! A D vitamint a csontritkulás megelőzésén túl sok más ok miatt is lehet szedni, amikor is nem kell K vitamin. Ha csontritkulás miatt szedi, akkor viszont a K2 vitamin is jót tesz és ezért a krém mellett is tanácsos használnia. üdvözli ...