Bár leggyakrabban a csontok egészsége kapcsán kerül szóba, ezen felül is számos testi funkcióban játszik kulcsszerepet a kalcium. Lássuk, mire érdemes figyelmet fordítani annak érdekében, hogy szervezetünk igényeit biztosítani tudjuk.

Amennyiben valaki az említett okokból kockázati csoportba tartozik, vagy felmerül a kalciumhiány gyanúja, úgy érdemes napi ásványianyag-bevitelét táplálékkiegészítőkkel is támogatnia . Hasznos, ha ez egyben D-vitamin-pótlással is társul, különösen a fényhiányos késő őszi és téli időszakban. A kalcium akkor hasznosul legjobban, ha kisebb, 500 milligramm alatti dózisokban juttatjuk a szervezetbe, és fontos hangsúlyozni, hogy összességében sem célszerű túlzásba esni a napi bevitelt illetően. A túlzottan magas kalciumbevitel fokozza a székrekedés és a vesekőképződés veszélyét, valamint rontja a vas- és cinkfelszívódást. Törekedjünk tehát arra, hogy betartsuk az EFSA ajánlását.

Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a kalcium felszívódása az élelmiszerekből nem kiemelten hatékony , magyarán az adott táplálékkal ténylegesen bevitt mennyiség csupán egy része tud hasznosulni a szervezetünkben. Erre ráadásul nemcsak az adott élelmiszer típusa van kihatással, hanem egyéb tényezők is. A zöld leveles zöldségek kalciumtartalma például, bár mennyiségileg jelentősen alacsonyabb, mint a tejtermékek esetében, alapvetően könnyebben, nagyobb arányban hasznosul. Csakhogy ezekben a növényi élelmiszerekben sok esetben találhatóak olyan összetevők is, amelyek gátolják a kalcium felszívódását. Ilyenek például az oxalátok és fitátok, amelyek megkötik a kalciumot, és amelyek nagy mennyiségben vannak jelen például az egyébként magas kalciumtartalmú spenótban.

Tisztelt Doktornő! A nyár óta jelentkezett először a bal vádlimban a fájdalom, mely már kisugárzik a térdhajlatba és a combba is. Üzemorvosom először azt javasolta, hogy mivel nagy stressz ért, lecsökkent a magnézium szint a szervezetembe, ezért a görcsölő fájdalom, és pótoljam Magnosolvval. Ez egy darabig be is vált, enyhült a fájdalom. Azonban most már nem segít, még a Voltaren krém sem. Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet ez a tompa fájdalom. Kérem doktornő szíves véleményét. Köszönettel: Ildikó

Kedves Ildikó! Sokféle ok állhat az izomfájdalom hátterében, ezeknek csupán egyike az ionhiány. Az izmok működéséhez 3 ion szükséges, ezek egyike a magnézium. Szerencsés a másik kettőt is pótolni: a kalciumot és a káliumot. Kalciumot ma...