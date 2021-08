Melyek a kalcium legjobb forrásai?

A kalcium egyike az emberi szervezet számára legfontosabb ásványi anyagoknak. Csontjaink, fogaink, izmaink és idegrendszerünk egészségében is fontos szerepet játszik, ezért érdemes odafigyelni, hogy étrendünkkel fedezni tudjuk a napi kalciumszükségletünket.

Hasonlóan jó kalciumforrás továbbá az aszalt füge, a narancs, a kelbimbó, a brokkoli, a spenót, a karalábé zöldje, a mángold, a római saláta, a zeller, a nyári tök, a spárga, a zöldbab, a fokhagyma, a póréhagyma, a kagyló és a tengeri moszat is. Ezeken kívül számtalan fűszer, például a bazsalikom , a kapor, az oregánó, a kakukkfű, a rozmaring, a fahéj és a szegfűszeg is tartalmazza ezt az értékes ásványi anyagot.

A kalcium megfelelő mennyiségű bevitelével nemcsak csontjaink védelmét biztosíthatjuk , hanem az izmok és a szív egészségét, illetve a normális véralvadást és vérnyomást is. Ez az ásványi anyag ráadásul a vastagbélrák, a gyulladásos bélbetegségek, a szürke hályog és a vesekő megelőzésében és kezelésében is jelentős szerepet vállal.

Tisztelt Doktornő! A nyár óta jelentkezett először a bal vádlimban a fájdalom, mely már kisugárzik a térdhajlatba és a combba is. Üzemorvosom először azt javasolta, hogy mivel nagy stressz ért, lecsökkent a magnézium szint a szervezetembe, ezért a görcsölő fájdalom, és pótoljam Magnosolvval. Ez egy darabig be is vált, enyhült a fájdalom. Azonban most már nem segít, még a Voltaren krém sem. Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet ez a tompa fájdalom. Kérem doktornő szíves véleményét. Köszönettel: Ildikó

Kedves Ildikó! Sokféle ok állhat az izomfájdalom hátterében, ezeknek csupán egyike az ionhiány. Az izmok működéséhez 3 ion szükséges, ezek egyike a magnézium. Szerencsés a másik kettőt is pótolni: a kalciumot és a káliumot. Kalciumot ma...