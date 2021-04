Bajok, melyeket az A-vitamin hiánya okoz

Szembetegségek

Az A-vitamin-hiány miatt kialakuló szembetegségek kockázata különösen a kisgyerekeknél, a tinédzsereknél és a terhes nőknél nagy. Az ilyen szembetegségek közé tartozik például a szürkületi vakság. A-vitamin-hiány hatására az öregedéssel járó makuladegeneráció esélye is megnőhet, illetve a szaruhártya-fekély kialakulásáé is.

Szembetegségeket is okozhat

Immunrendszer gyengülése

Az A-vitamin krónikus hiánya miatt a gyerekek esetében számos fertőző betegség elkapásának esélye megnőhet a hasmenéstől egészen a rubeoláig, ráadásul a vitaminhiányos gyerekeknél ezek a betegségek súlyosabb tünetekkel járnak és lassabban is gyógyulnak. Nő továbbá a vérszegénység esélye, ami különösen terhes nőkre veszélyes, mert koraszülést és halálos gyermekágyi vérzést okozhat, és természetesen a magzat egészségét is veszélyezteti.

Hajproblémák, bőrgondok

Akinek egészséges a haja, általában a szervezete is egészséges. Ha viszont A-vitaminból nem jut elég a szervezetbe, akkor ez a hajon és a fejbőrön is hamar meglátszik. A hajszálak fénytelenek és töredezettek lesznek, elvékonyodnak, a haj hullani kezd, és a fejbőr kiszáradása, hámlása is jellegzetes tünet. A bőr egyébként ilyenkor nemcsak a fejen, hanem az egész testen is kiszáradhat, durva és fénytelen lehet, megvastagodhat, és szürkés, egészségtelen színűvé válhat. Egyúttal a körmök is fénytelenek, szárazak, törékenyek lehetnek.

