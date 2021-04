Az immunrendszer és a bélflóra kapcsolata

Születésünk pillanatában bélrendszerünk még majdhogynem teljesen steril, majd ahogy kezdetben anyatejjel, később pedig egyre változatosabb élelmiszerekkel táplálkozunk, hasznos baktériumok milliárdjai népesítik be a vékony- és a vastagbelet. Ezeknek a baktériumoknak az egész életünk során kulcsszerepük lesz az egészségünk megőrzésében: nemcsak a megfelelő emésztéshez, de az immunrendszerünk működéséhez is elengedhetetlen munkát végeznek bennünk. Ezért, ha az egyensúlyi állapot felbomlik, az számos betegség kialakulását eredményezheti.

Így erősítik az immunrendszert a bélbaktériumok

Akárcsak az ujjlenyomatunk, úgy bélflóránk is teljesen egyedi. A mikrobiomnak is hívott baktériumközösség minden szervezetben egy kicsit máshogy áll össze, mégis harmonikus egyensúlyban végzi feladatát a szervezetünkben. Kisebb mennyiségben a szervezetre ártó baktériumtörzsek is megjelenhetnek, amelyek, ha sikeresen megvetik a lábukat és elszaporodnak, az a bélflóra egyensúlyának megbomlását eredményezi. Általában a stressz, a helytelen táplálkozás, a fertőzések, valamint gyógyszerek vagy antibiotikumok szedése válthat ki ilyen hatást, ami rövid úton azimmunrendszermeggyengülését eredményezi.

Ezek a hasznos baktériumok ugyanis számos módon segítik a szervezetünk védelmének megerősítését. Egyrészt megakadályozzák, hogy a kórokozók megtapadjanak a nyálkahártyán és szaporodásnak induljanak, sőt még pusztítják is ezeket a szervezetre veszélyes mikrobákat. Hozzájárulnak a szervezet számára elengedhetetlen kalcium, vas és magnézium felszívódásához, valamint több vitamin, például a B- és K-vitaminok termelődéséhez egyaránt. A megfelelő emésztési folyamatoknak köszönhetően hozzájárulnak a vitamin- és ásványianyag-raktáraink újratöltéséhez, a sejtanyagcseréhez és a nyomelemek megfelelő hasznosulásához.

A bélflóra károsodására ezért az immunrendszer általános legyengülését is jelző tünetek utalhatnak. Állandó fáradékonyság, erőtlenség lesz rajtunk úrrá, a pihenésünk éjszaka sem kielégítő ilyenkor, gyakran felébredünk és sokat forgolódunk. A rossz táplálékfelszívódás és a vitaminhiány a bőrünk, hajunk és körmeink egészségén is tetten érhető lesz. A vas és/vagy B-12-vitamin felszívódási zavara vérszegénységhez is vezethet. Az immunrendszer legyengülése miatt általánosan kiszolgáltatottabbá válunk a kórokozóknak: állandóan tüsszögünk, köhögünk, folyik az orrunk, s épp csak kijövünk az egyik náthából, máris kezdődik a másik. Az immunrendszer gyengesége miatt a herpeszvírus is aktiválódhat, amiről főként az ajak környékén kialakuló, fájó duzzanat árulkodhat.

Segíthetnek a probiotikumok

Hogy a bélflóra egyensúlyát helyreállítsuk, szükségünk lesz probiotikumokra. Ezek olyan élő mikroorganizmusok, amelyeket megfelelő mennyiségben juttatva a szervezetbe helyreállítják a bélflóra egyensúlyát, és támogatják a védekezőrendszer megfelelő működését a kórokozókkal szemben. Nagyrészt olyan tejsavbaktériumok alkotják, amelyek a gyomor savas környezetén is keresztüljutva a vastagbélbe juthatnak. Több kutatás is igazolta, hogy a probiotikumok fogyasztása támogatja a szervezet védekező képességét a kórokozókkal szemben, és szignifikánsan csökkenti a felső légúti fertőzések és az influenzaszerű tünetek előfordulását egyaránt.

A probiotikumokat legegyszerűbben tejtermékek - sajtok, túrókészítmények - fogyasztásával juttathatunk a szervezetünkbe, de a kovászos uborka és a savanyú káposzta is segítheti a pótlását. Persze a változatos és tápanyagokban gazdag étrend önmagában is szolgálja a bélrendszerünk és egész szervezetünk egészségét.

A patikák polcain több olyan készítmény is elérhető, amely a bélflóra helyreállítását célzó, jótékony baktériumtörzsek mellett olyan nyomelemeket is tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak az immunrendszer normál működéséhez. Főleg hosszas betegeskedés, illetve egy antibiotikumkúrát követően lehet fontos a pótlás, amellyel gyorsan helyreállítható a bélrendszerünkben lévő mikrobiom egészsége.