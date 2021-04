Tünetek, melyek arra utalnak, hogy felborult a bélflóra egyensúlya

Habár a baktériumok elsősorban veszélyes, kártékony dolgokként élnek a köztudatban, valójában rengeteg törzsük elengedhetetlen az egészségünk megőrzéséhez. A szervezetünkben mikroorganizmusok ezrei alkotják testünk mikrobiomját, amely legnagyobb részben az emésztőrendszerünkben, főképp a vékony- és vastagbélben található, és bélflórának hívjuk. Ezeknek az apró életformáknak kulcsszerepük van életünk legalapvetőbb folyamataiban, például az emésztésünkben, az immunválaszainkban. Összetétele mindenkinek egyedi, bélflóránk így olyan, akárcsak az ujjlenyomatunk. A különböző baktériumtörzsek harmonikus egyensúlya azonban számos dolog miatt felborulhat, ami komoly egészségügyi problémákat eredményezhet.

A bélflóra egyensúlyának felborulását leggyakrabban emésztőrendszeri problémák jelezhetik.

Hogyha a bélflóra egyensúlya valamilyen okból felborul, bizonyos baktériumtörzsek visszaszorulnak, míg a szervezetünk működésére káros baktériumok, vírusok és gombák megerősödnek és szaporodásnak indulnak. Általában több tényező együttes hatása válthatja ezt ki, amelyek önmagukban is káros hatással vannak a bélflóránkra. Ilyenek a különböző civilizációs ártalmak, például a stresszes életvitel, a mozgáshiány és az egyoldalú, vitaminban szegény, finomított szénhidrátokban és zsírokban viszont gazdag étrend. Bizonyos gyógyszerek szedése szintén kibillentheti a szervezet mikrobiomját egyensúlyi állapotából: antibiotikumok, gyulladáscsökkentők, savlekötők, valamint bizonyos hormontartalmú gyógyszerek szedése is válthat ki efféle panaszokat. Rendszerint az alábbi tünetek jelezhetik, hogy gond van a bélflórával.

Emésztőrendszeri tünetek

Mivel a bélrendszerünkben élő baktériumtörzseknek kulcsszerepe van az emésztésünkben, visszaszorulásukat leggyakrabban emésztőrendszeri problémák jelezhetik. Gyomorfájdalmak, fokozott gáztermelődés, hasmenés vagy székrekedés gyakran kialakulhat ennek hatására. Gyomorégésre és refluxhoz hasonló tünetekre szintén sokan panaszkodnak ilyenkor.

Változás a testsúlyban

Szintén árulkodó tünet lehet az is, ha indokolatlanul, mindenféle diéta vagy étrendi változtatás nélkül változik a súlyunk. A bélflóra egyensúlyának felbomlása hatással lehet a tápanyagok felszívódására, avércukorszintszabályozására és a zsír tárolására egyaránt. Sokaknál jelentkezhet fokozott cukoréhség is, ami csak tovább ront a helyzeten, hiszen a túlzott cukorbevitel tovább károsíthatja a mikrobiomot, és gyulladásokhoz is vezethet.

Az immunrendszer gyengülése

A bélflóra fontos szerepet játszik immunrendszerünk működésében is, testünk védekezésért felelős sejtjei ugyanis folyamatosan kommunikálnak a bélrendszerünkben élő baktériumokkal, melyek segítik a megfelelő immunválasz kialakítását a fertőzésekre. Hogyha tehát az egyensúly felborul, az nemcsak az emésztőrendszerünkben, de testszerte kiválthat panaszokat. Fogékonyabbá válhatunk a fertőzésekre, nehezebben tudunk kikeveredni egy egyszerű náthából is. Általános fáradtság, erőtlenség lehet úrrá rajtunk, energiaszintünk is érezhetően megzuhanhat emiatt.

Bőrirritációk

Általános egészségi állapotunkat a bőrünk egészsége is tükrözi, így a mikrobiom egyensúlyának kibillenése is tetten érhető a külsőnkön. Az ekcémás panaszok ilyenkor felerősödhetnek, de a különböző bőrkiütések is gyakrabban okoznak gondot. Sokaknál aktiválódhat aherpeszvírus is ebben az időszakban, ami leggyakrabban a száj környékén okoz fájdalmas, hólyagos bőrkiütést.

Hogyan állítsuk helyre a mikrobiom egyensúlyát?

A bélflóra egyensúlyának helyreállításához az egyik legfontosabb lépés az egészséges életmód kialakítása. Együnk minél több gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, vagy abból készült élelmiszereket. A tápláló és változatos, vitaminokban gazdag étrend mellett a rendszeres testmozgás szintén kulcsfontosságú, hatására ugyanis a szervezetünk felhasználhatja az étkezéssel bevitt extra zsírt és cukrot ahelyett, hogy azt elraktározná.

Fontos ilyen esetben a probiotikumok pótlása is. Ezek olyan élő mikroorganizmusok, amelyek helyreállítják a bélflóra egyensúlyát, és támogatják a védekezőrendszer megfelelő működését a kórokozókkal szemben. Legegyszerűbben a tejtermékek fogyasztásával pótolhatjuk, de gazdag probiotikum-forrás a savanyú káposzta vagy a kovászos uborka is.

Az élelmiszerek mellett a probiotikumokat étrend-kiegészítők formájában is pótolhatjuk. Ezek előnye, hogy a jótékony mikroorganizmusok mellett olyan ásványi mikroelemeket is tartalmaznak, amelyek segítik az emésztőrendszer, illetve az immunrendszer regenerációját, és gyorsan enyhítik a kellemetlen tüneteket.