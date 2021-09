A cinkhiány ilyen hatással lehet a külsőnkre

Acinktöbb mint 300, a testünkben lévő enzim működésében játszik szerepet. Ezek az enzimek olyan biokémiai reakciókban vesznek részt, amelyek létfontosságúak a fehérjeszintézishez, a hormontermeléshez, illetve az általános jó állapothoz. Ennek ellenére a WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint globálisan az emberek nagyjából 31 százaléka szenved cinkhiányban - írja cikkében a Healthista.

A szigorú vegetáriánus, illetve vegán étrendet követők esetében nagyobb a cinkhiány rizikója, mivel az étrendjükben sok a fitinsav - ez pedig akadályozza a cink felszívódását a szervezetben. A cinkhiány rizikója nagyobb az alkoholt gyakran fogyasztóknál is, illetve azoknál, akik ekcémában vagy pikkelysömörben szenvednek. Szintén gyakori a cinkhiány azoknál, akik egyáltalán nem esznek vörös húst, mivel ez az egyik legjobb természetes cinkforrás. A tartós cinkhiány hatására meggyengülhet az immunrendszer, könnyebben fázhatunk meg, lassabban gyógyulhatnak a sebeink, fáradékonyabban lehetünk, és csökkenhet a libidónk is.

A cinkhiány egyik jellemző tünete a hajhullás. Fotó: Getty Images

A külsőnk így jelzi a cinkhiányt

Emellett olyan tünetek is jelentkezhetnek, amelyek a megjelenésünket érintik. A cinkhiány egyik jellemző tünete a hajhullás: a cink fontos a megfelelő sejtmegújuláshoz és fehérjefelszívódáshoz, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a hajunk sűrű és egészséges legyen.

Ha a körmeink lassabban nőnek, törékenyebbé válnak, és fehér foltok jelennek meg rajtuk, az is lehet a cinkhiány jele, de cinkpótlással, cinkben gazdag táplálkozással ezen is lehet javítani. A fogak és a szájüreg egészségében is szerepet játszik a cink. Akinek nincs belőle elég a szervezetében, annak módosulhat az ízérzékelése, érzékenyebb lehet a szagokra, a szájában gyakrabban alakulhatnak ki afták, fekélyek és az ínygyulladásra is hajlamosabb lesz. Emellett pedig a fogai, csontjai is meggyengülhetnek, illetve egyes kutatások szerint a cinkhiányos emberek az akné és pattanások kialakulására is hajlamosabbak, illetve a bőrükön lévő sebek, hegek is lassabban gyógyulnak.

A legjobb cinkforrások

A cinket táplálkozással a leghatékonyabban vörös húsok, marha-, sertés-, illetve bárányhús fogyasztásával vihetjük be, de viszonylag magas a cinktartalma a mandulának és a cheddar sajtnak is. A napi ajánlott bevitel mennyisége cinkből nagyjából 7 milligramm.